В Нарве растет число физически и психически нездоровых людей

Нарвская больница. Фото: ERR

В мэрии Нарвы представили соответствующие статистические показатели, полученные от департамента социального страхования, согласно которым число людей трудоспособного возраста с проблемами здоровья выросло за три последних года примерно на 26%. Был отмечен и рост числа людей с психическими расстройствами. Врачи не видят повода для общественного беспокойства.

В Нарве у людей трудоспособного возраста все больше выявляют проблем со здоровьем разной степени тяжести. За три последних года число таких людей выросло с 2498 до 3139, то есть примерно на 26%. Почти у тысячи из них множественные нарушения здоровья, то есть комплекс проблем.

Число жителей Нарвы в трудоспособном возрасте от 18 до 65 лет с психическими расстройствами выросло за последние три года с 528 до 625 человек, а с умственной отсталостью - со 171 до 219 человек. Для сравнения, у пожилых и стариков эти заболевания установлены только в 165 и 5 случаях соответственно.

Среди несовершеннолетних нарвитян такие виды заболеваний тоже не сильно распространены, но уверенный рост показателя за последние годы тоже наблюдается: число детей и подростков с диагностированными психическими расстройствами выросло с 25 до 46, а с умственной отсталостью - с 13 до 21.

Руководитель клиники экстренной медицины Нарвской больницы Пилле Летюка сказала "Северному побережью", что нет общей причины ухудшения для всех возрастных групп, то есть у всех по-разному. А на конкретный вопрос, есть ли повод для общественного беспокойства, Летюка отвечала: "Есть повод считать, что лучше диагностируются вещи, которые раньше не диагностировались".

Старший врач психиатрического отделения Нарвской больницы Валдур Пюкс успокоил, что ничего страшного в приграничном городе все же не происходит. Он полагает, что цифры статистики растут из-за невротических нарушений и депрессивных состояний людей. "Человек погрустил две недельки, получил себе название заболевания - "невротическое нарушение", вот тебе и статистика".

Кроме того, по словам доктора Пюкса, в последние годы очень распространены нарушения сна, по поводу чего люди тоже обращаются к медикам. "Как ни включишь радио или телевизор - везде одни пожары, катастрофы и прочее, и прочее. Это все тоже неблагоприятно влияет на психику людей, - объяснил он.