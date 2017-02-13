Курдский хакер взломал сайт ДК "Ругодив" в Нарве

Взломанный сайт ДК "Ругодив"

На главной странице сайта Дома культуры "Ругодив" днем 6 февраля появилась надпись о взломе "hacked by MuhmadEmad". Работники дома культуры своими силами убрали надпись и утверждают, что больше никаких изменений с сайтом не произошло. В правоохранительные органы они не обращались.

Как пояснила порталу rus.err.ee директор ДК "Ругодив" Елена Калядина, ни один сайт не застрахован. Взламывают сайты даже с очень высоким уровнем защиты. "Днем, где-то в районе 15:00, на главной странице сайта появилась надпись о взломе с неприличными словами и активной строкой. Мы никуда по ссылке не ходили, а просто удалили эту саморекламу с сайта. Сайт работает нормально, больше никаких изменений не происходило".

По ее словам, поскольку проблем не возникло, то в полицию не обращались. "Мы даже к обслуживающей наш сайт фирме не обращались, справились своими силами". Калядина добавила, что в декабре фирма чистила компьютеры Дома культуры, было много вирусов.