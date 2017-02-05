Сбежавшие из арестного дома в Нарве мужчины задержаны

Артур и Дмитрий Фото: Идаская префектура

Сбежавшие накануне из Нарвского арестного дома двое молодых людей были задержаны полицией тем же вечером.

Об этом в воскресенье, 29 января, сообщила служба новостей "Радио 4" со ссылкой на Департамент полиции и погранохраны.

В 22:30 полиция задержала сбежавшего Дмитрия, а уже через час был задержан и второй беглец Артур.

Как писал rus.err.ee, 28 января 26-летний Артур в момент, когда ему оказывали медицинскую помощь, напал на работника арестного дома. Мужчина завладел рабочим удостоверением работника и освободил другого задержанного - 28-летнего Дмитрия. После этого двое мужчин скрылись с территории Нарвского полицейского участка.

Артур был задержан в связи с несколькими кражами. Дмитрий был задержан в связи с наркотиками.

"Поскольку поведение мужчин может быть непредсказуемым, то при контакте с ними следует быть осторожными и не подвергать опасности свое здоровье", - говорил оперативный руководитель Идаской префектуры Сергей Андреев.