logo
UUDISED
Kõik 24h uudised
Kultuur
AK
Eesti uudised
Sport
Värsked raadiouudised
Välisuudised
Meelelahutus
rus.err.ee
Majandus
Teadus
news.err.ee
Arvamus
Ilm
Viipekeelsed
TV
ETV
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Otse
Saated
Lastejaam
Järelvaatamine
Saatekava
ETV+
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
RAADIO
Vikerraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Muusika
POOD
Uudised
Kõik 24h uudised
Värsked raadiouudised
AK
Eesti uudised
Välisuudised
Majandus
Arvamus
Teadus
Kultuur
Meelelahutus
Sport
Ilm
rus.err.ee
news.err.ee
Viipekeelsed
ETV
Avaleht
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Avaleht
Lastejaam
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
ETV+
Главная страница
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
Vikerraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Esileht
Muusika
Pood

Сбежавшие из арестного дома в Нарве мужчины задержаны

Артур и Дмитрий Фото: Идаская префектура
Bчера 21:12 Обновлено Cегодня 10:12
Рубрика: Ида-Вирумаа

Сбежавшие накануне из Нарвского арестного дома двое молодых людей были задержаны полицией тем же вечером.

Об этом в воскресенье, 29 января, сообщила служба новостей "Радио 4" со ссылкой на Департамент полиции и погранохраны.

В 22:30 полиция задержала сбежавшего Дмитрия, а уже через час был задержан и второй беглец Артур.

Как писал rus.err.ee, 28 января 26-летний Артур в момент, когда ему оказывали медицинскую помощь, напал на работника арестного дома. Мужчина завладел рабочим удостоверением работника и освободил другого задержанного - 28-летнего Дмитрия. После этого двое мужчин скрылись с территории Нарвского полицейского участка.

Артур был задержан в связи с несколькими кражами. Дмитрий был задержан в связи с наркотиками.

"Поскольку поведение мужчин может быть непредсказуемым, то при контакте с ними следует быть осторожными и не подвергать опасности свое здоровье", - говорил оперативный руководитель Идаской префектуры Сергей Андреев.

Надежда Берсенёва, Сергей Михайлов
Редактор

Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}

Сообщение отправлено

Этот IP - адрес имеет ограниченный доступ

Там нет комментариев. Будьте первым!

Ответить на комментарий

+{{childComment.ReplyToName}}:
Ответить на комментарий
Ответить

Laadi juurde ({{take2}})
Комментирование разрешено только после регистрации!Olete sisseloginud kui {{userAlias}}
Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}
Autendi ja kommenteeri ID-kaardiga.
Оставить комментарий

Последние новости

Последние 24 часа

Актуальная камера

foto
Актуальная камера 28.01.2017 (20:00)

Новости Эстонии

foto
Юри Ратас: возглавляемое центристами правительство сделает жизнь в Эстонии лучше
 foto
Генсеком Партии реформ стал Райт Пихельгас
 foto
В Нарве открылась Лаборатория предпринимательства

Зарубежные новости

foto
Коммунисты России начали подготовку к столетию Октябрьской революции
 foto
ERR в Риге: Латвия стала теснее сотрудничать с Белоруссией, но не забывает и про Россию