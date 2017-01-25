В ДТП в Ида-Вирумаа погибла женщина

Фото с места происшествия. Фото: ERR

Вечером в среду, 18 января, в Ида-Вируском уезде произошло ДТП, в котором погибла женщина.

Об этом корреспонденту портала rus.err.ee сказала пресс-секретарь Идаской префектуры Керту Крааль, отметив, что инцидент случился в 19:15 в деревне Ярве (волость Кохтла).

"На данный момент известно, что легковой автомобиль, которым управляла 54-летняя женщина, врезался в бетонную стену. Водитель скончалась на месте", - сказала она.

Обстоятельства произошедшего в настоящее время устанавливаются.