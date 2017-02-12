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В Ида-Вирумаа при помощи государственных субсидий хотят создать еще 140 рабочих мест

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Алексей Федоров - корреспондент ERR в Ида-Вирумаа
Cегодня 21:11
Рубрика: Ида-Вирумаа

Ида-Вирумаа пытается обуздать темпы роста безработицы. Благодаря государственным субсидиям некоторым предприятиям все же удается создавать новые рабочие места, а также вовлекать в производственный процесс людей с пониженной трудоспособностью. В ближайшие время еще три предприятия обещают создать в регионе 140 новых рабочих мест.

Об этом вечером в воскресенье, 5 февраля, сообщила аналитическая программа телеканала ETV+ "Актуальная камера +"

Массовые сокращения, которые начались еще зимой 2015 года, к началу следующего - 2016 - создали угрожающую обстановку на рынке труда в Ида-Вирумаа. Тогда же правительство учредило пакет мер, которые должны были решить эту проблему. Среди них и выплата половины заработной платы для работников тех фирм, где дополнительно создали двадцать и более рабочих мест.

С мая прошлого года в Ида-Вирумаа стала действовать программа поддержки создания рабочих мест. За это время рабочих места смогли найти двести семь человек.

Интерес к программе проявился сразу, и первые безработные трудоустроились уже в начале лета.

"Я считаю, что это много, потому что каждый человек - это ценность. В основном речь идет о трудоустройстве на производственных предприятиях. Наши клиенты по большей части нуждаются именно в таких рабочих местах", - рассказала руководитель Ида-Вируского отделения Кассы по безработице Аннеки Теэлахк.

На сегодняшний день шесть фирм в Ида-Вирумаа воспользовались государственным пособием. Среди них фирмы с швейным производством, одно предприятие занимается изготовлением мебели. Еще две фирмы нашли для себя особую нишу - изготовление деревянных детских игрушек и создание аудиокниг. Эти виды деятельности позволяют нанимать и людей с пониженной трудоспособностью.

"Наше общество воспользовалось помощью. На данный момент в нашем обществе в рабочем процессе задействовано около сотни человек. И в ближайшее время - это конец февраля, к работе будет подключено еще двадцать новых работников", - сказал член правления Центра социальной адаптации Александр Сикут.

НКО "Центр социальной адаптации" занимается изготовлением экологически чистых игрушек из дерева. Вся продукция уходит в Скандинавию, где на нее есть устойчивый спрос. Более того, на предприятии говорят о том, что производство можно смело расширять. Среди работников есть и люди с пониженной трудоспособностью, для которых эта работа означает не только довесок к пенсии, но и возможностью общения.

"У меня было желание работать, но не было возможности. Я пошел на биржу, и мне предложили здесь место. И когда я пришел, то быстро договорился с начальником. Его устроило все, и меня устроило. И когда я вышел, то мне все очень понравилось", - поделился впечатлениями Виктор.

В январе побывавший в Ида-Вирумаа министр труда Евгений Осиновский был приятно удивлен результатами работы программы. Сейчас идет разработка проекта, по которому предприятия продолжат получать дотации и после окончания действия нынешней программы в конце этого года.

"Я думаю, что это положительная программа в том плане, что последние годы у нас были нелегкие. Были большие сокращения, и множество людей потеряло работу. В множестве разных мер все-таки дают надежду как нашим клиентам, так и предприятиям. Последним показывая, что если они придут сюда и создают рабочие места, то поддержка все-таки есть", - отметила руководитель Ида-Вируского отделения Кассы по безработице Аннеки Теэлахк.

В Ида-Вирумаа в ближайшее время воспользоваться программой желают минимум три предприятия, которые обещают создание 140 рабочих мест, как в области металлообработки, так и в творческой индустрии.

Подробнее смотрите в видеосюжете Алексея Федорова.

Число безработных в Эстонии составляет около 28,5 тысяч

На начало 2017 года уровень безработицы в среднем по Эстонии составлял 4,5%. Официально безработными числились примерно 28 с половиной тысяч человек трудоспособного возраста.

Причем, почти пять с половиной тысяч из них - это люди с пониженной трудоспособностью, то есть с ограниченными возможностями.

Самый высокий уровень безработицы традиционно в Ида-Вирумаа - 10,3%. Далее следуют Валгамаа - 8% Вырумаа - 7,7% и Пылвамаа - 7,5%.

Самые низкие показатели также традиционно в Харьюмаа и Тартумаа - чуть более трех процентов.

А кто же чаще всего остается без работы? Самая уязвимая группа в этом вопросе - разнорабочие, их 22 процента. Далее следуют рабочие высокой квалификации - 18 процентов, и работники сферы торговли и обслуживания - их - 17 процентов.

А у кого больше всего шансов найти место трудоустройства? Из общего числа предложений о найме - 23 процента составляют предложения как раз из сферы обслуживания, столько же рабочих мест предлагается техникам и наладчикам машин и аппаратуры. И 20 процентов из общего числа вакантных мест - как раз разнорабочие.

Сергей Михайлов
Редактор

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