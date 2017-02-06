Власти Нарвы: переведут Академию МВД - хорошо, нет - ничего страшного

Новость о том, что учебный комплекс Академии МВД может в Нарве так и не появиться, руководство города восприняло спокойно.

По словам мэра Нарвы Тармо Таммисте, конечно, переезд академии дал был мощный толчок для развития приграничного города, но власти никогда не питали иллюзий по этому поводу, передает в понедельник, 30 января, "Актуальная камера" (ETV+).

"Данное решение может принимать только правительство и, наверное, это будет или не будет утверждаться на заседании парламента. Лично мне было бы очень радостно, если бы академия переехала в Нарву. Но если не переедет, то ничего не поделаешь - такова жизнь. Надежда умирает последней, но мне кажется, что эта надежда останется и в этот раз надеждой также как это было в 2014 году, когда на эту тему говорили, но эта тема умерла буквально через пару месяцев после того, когда от нее отказались в IRL", - объяснил Таммисте.

Вариант, который предусматривает создания лишь практической базы академии в Нарве, по мнению главного редактора газеты "Северное Побережье" Эрика Гамзеева, является половинчатым решением и носит скорее символический характер, он считает, что если вся академия не переедет в Ида-Вирумаа, то это будет обман со стороны правительства как общественности, так и жителей региона.

"С переездом академии в Ида-Вирумаа связаны в последние годы очень большие надежды. Разные правительства предлагали эту идею. Но если теперь она будет отменена или введена в жизнь значительно в сокращенном виде, то это, естественно, не то. Ведь нынешнее правительство в коалиционном договоре очень четко сказано, что академия будет перенесена в Нарву, если этого не будет сделано, то это явный обман", - сказал Гамзеев.