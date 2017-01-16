В Нарве предпринимают новую попытку отремонтировать автовокзал

Таким планируется сделать автовокзал в Нарве. Фото: Александр Митин

Власти Нарвы объявили новый тендер на капитальный ремонт городского автовокзала и реконструкцию прилегающей к нему территории.

Итоги предыдущего конкурса были подведены в июне прошлого года: поступило три предложения от строительных фирм, но даже самое дешевое из них оказалось в 1,5 раза дороже, чем ожидали городские власти, исходя из сметы, которую предварительно составил проектировщик.

Теперь, как рассказал порталу rus.err.ee директор Департамента развития и экономики Георгий Игнатов, городу вместе с проектировщиком удалось удешевить проект строительства и есть основания надеяться, что на конкурс поступит подходящее по цене предложение.

Как следует из документов конкурса госпоставки, общая стоимость проекта составляет 804 138 евро без учета налога с оборота.

"Были изменены некоторые инженерные решения, но форма навеса вокзала осталась прежней. Застраиваемая площадь также не изменилась. Таким образом просто достигаем поставленной цели несколько иными методами. Там и сям попытались сэкономить", - сказал Игнатов.

Итоги конкурса подведут в конце января. "Мы проделали большую работу по изменению проекта. Есть основания полагать, что подходящее предложение на конкурс все же поступит", - выразил уверенность Георгий Игнатов.

Согласно документации тендера, работы по ремонту планируется осуществить к концу сентября.