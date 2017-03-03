ФОТО: праздничное поднятие флага на рассвете прошло и в Нарвском замке

В Нарве День независимости Эстонии 24 февраля по традиции начался в 7:18 утра с церемонии поднятия флага в замке Германа.

Участникам торжественной церемонии запомнилось, что гимн играл без вокального сопровождения. "Хотелось слышать голос и подпевать. К сожалению, был только оркестр", – отметила студентка Нарвского колледжа Тартуского университета Екатерина Колесова в Нарвской студии ERR. Она добавила, что получила хороший заряд на весь день, и не ожидала, что в Нарве столько людей соберется посмотреть на торжественную церемонию подъема флага.