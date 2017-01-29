ДТП в Нарве: пострадал полицейский

Полицейский автомобиль. Фото: Postimees/Scanpix

Авария произошла в 21:10, передает Идаская префектура.

По предварительным данным, полицейский патруль на автомобиле Škoda Super двигался по переулку Уускюла, когда со двора перед ним выехало такси. В результате ДТП пострадал сидевший за рулем 28-летний полицейский, которого после оказания первой помощи отправили на домашнее лечение. Также на медосмотр в больницу был доставлен второй полицейский (21 год), у которого никаких повреждений не было обнаружено. Не пострадал и 47-летний таксист, который находился за рулем автомобиля Seat Alahambra.

У обоих автомобилей шины соответствовали требованиям, все использовали ремни безопасности. На месте ДТП допустимая скорость — 50 км/ч.

Для выяснения обстоятельств ДТП начато производство.