В 2019 году в Нарвской больнице будет современное отделение экстренной медицинской помощи

Нарвская больница. Фото: ERR

Государство выделило Нарвской больнице миллион евро на обновление отдела экстренной медицины и обеспечение качественной врачебной помощи в регионе, следует из договора, заключенного между больницей и Министерством социальных дел.

"Цель государства – обеспечить качественную медицинскую помощь во всех регионах Эстонии. Для этого Нарвской больнице необходимо тесно сотрудничать с Ида-Вируской центральной больницей и клиникой Тартуского университета, создать современные условия в амортизированном отделении экстренной медицины и обновить свою программу развития", - сказал министр здоровья и труда Евгений Осиновский.

"С привлечением больниц высшего этапа в Нарве возможно обеспечить пациентам помощь врачей-специалистов на необходимом уровне и внести вклад в развитие современной инфраструктуры", – добавил он.

Целевое учреждение Нарвская больница получила из госбюджета 1 млн евро, благодаря чему к 2019 году будут созданы современные условия в отделе экстренной медицинской помощи.