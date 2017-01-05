Работы по ремонту нарвского ДК "Ругодив" проходят с большим отклонением от графика

Дом культуры "Ругодив" был построен в 1967 году. Фото: ERR

Первый этап работ по ремонту нарвского дома культуры "Ругодив" должен был быть завершен к концу года, но строители не укладываются в прописанные в договоре сроки.

Об этом в интервью нарвской студии "Радио 4" рассказала директор "Ругодива" Елена Калядина.

По ее словам, к сегодняшнему дню выполнены лишь 30% от общего объема работ первого этапа.

"Работы идут сложно", - признала Елена Калядина.

Калядина добавила, что уже по ходу ремонта пришлось вносить поправки в проект, отсутствовал договор по авторскому надзору, много вопросов вызывала дорогостоящая вентиляция. Помимо этого выяснилось, что генподрядчик - фирма RIITO Ehitus - не платит деньги за работу нарвским строителям.

Несмотря на это, член городской управы Нарвы Георгий Игнатов уверен, что ситуация в итоге будет разрешена.

Примечательно, что фирма RIITO Ehitus стала победителем и конкурса на второй этап строительных работ.

Елена Калядина надеется, что к сентябрю 2017 году ДК "Ругодив" все же откроется для посетителей.

Ремонт нарвского дома культуры "Ругодив", в ходе которого полностью обновят большой и малый зал и фойе, начался в июне. Стоимость работ составит 1,4 млн евро.

"Полностью будет обновлен большой зал, где, в том числе, сделают новую вентиляцию, заменят звуковую и световую аппаратуру, заменят кресла. Кроме этого, отремонтируют второй этаж, где располагается малый зал. Обновят фойе, туалеты и коридор", - ранее говорил порталу rus.err.ee Георгий Игнатов.