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Видные деятели Ида-Вирумаа высказались за перевод Академии МВД в Нарву

Академия МВД пока расположена в столичном районе Пирита. Фото: Анна Аурелия Минев, ERR
Cегодня 19:15
Рубрика: Ида-Вирумаа

Видные деятели Ида-Вирумаа обратились к правительству с обращением. Они хотят, чтобы было выполнено записанное в коалиционном договоре обещание о переводе Академии МВД в Нарву.

Подписавшие обращение люди хотят, чтобы правительство выполняло свои обещания и не отказывалось от них под давлением каких-либо высокопоставленных чиновников, передает портал ERR.ee.

"Этот вопрос уже обсуждался четырьмя правительствами, но никогда ранее эта идея не была сформулирована так четко, как в нынешнем коалиционном договоре. На прошлой неделе Министерство внутренних дел обнародовало план, согласно которому в Нарву может переехать лишь тренировочная база для кадетов. Это очередная попытка отказаться от ранее данных обещаний", - отмечают авторы обращения.

Они также считают вводящими в заблуждение разговоры о высокой цене перевода Академии МВД в Нарву. По их словам, учебный комплекс в приграничном городе не может быть во много раз дороже планирующегося нового учебного комплекса в Таллинне. Расходы же на переезд можно покрыть продажей нынешней недвижимости, которая расположена в элитном районе столице.

По мнению видных деятелей Ида-Вирумаа, перевод вуза в Нарву принесет большую пользу региону. В третьем по величине городе Эстонии появится больше людей, которые говорят по-эстонски. Сейчас в Нарве живет 60 тысяч человек, из них лишь 3,7% - эстонцы.

Подписавшие обращение люди считают обидным миф о том, что перевод Академии МВД в Нарву может нести угрозу безопасности.

"Государственным чиновникам, которые считают нарвитян потенциальными шпионами, должно быть стыдно навешивать такие примитивные ярлыки на своих соотечественников. В Таллинне, где живут 200 тысяч русскоязычных человек, гораздо легче кого-то завербовать", - отмечают авторы обращения.

Под обращением подписались бывший депутат Рийигикогу Лембит Кальювеэ, пастор Ийзакуского прихода Аво Кийр, пастор Йыхвиского прихода Эстонской методистской церкви Артур Пылд, волостной старейшина Вайвара Вейкко Лухалайд, волостной старейшина Мяэтагузе Тауно Выхмар, волостной старейщина Тойла Тийт Куусмик, бывший волостной старейшина Йыхви Айвар Сурва, вице-мэр Силламяэ Ээви Паасмяэ, председатель волостного собрания Йыхви Теэт Энок, бывший уездный старейшина Ида-Вирумаа Рихо Брейвель, депутаты Рийгикогу Валерий Корб и Эйнар Валлбаум, а также нынешний уездный старейшина Ида-Вирумаа Андрес Ноормяги.

Виктор Сольц
Редактор

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