logo
UUDISED
Kõik 24h uudised
Kultuur
AK
Eesti uudised
Sport
Värsked raadiouudised
Välisuudised
Meelelahutus
rus.err.ee
Majandus
Teadus
news.err.ee
Arvamus
Ilm
Viipekeelsed
TV
ETV
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Otse
Saated
Lastejaam
Järelvaatamine
Saatekava
ETV+
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
RAADIO
Vikerraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Muusika
POOD
Uudised
Kõik 24h uudised
Värsked raadiouudised
AK
Eesti uudised
Välisuudised
Majandus
Arvamus
Teadus
Kultuur
Meelelahutus
Sport
Ilm
rus.err.ee
news.err.ee
Viipekeelsed
ETV
Avaleht
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Avaleht
Lastejaam
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
ETV+
Главная страница
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
Vikerraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Esileht
Muusika
Pood

Аллик: перевод академии МВД в Нарву стал бы поворотным пунктом в развитии города

Яак Аллик Фото: ERR
Cегодня 10:52
Рубрика: Ида-Вирумаа

Перевод в Нарву высшей школы, в которой учатся 700 молодых людей, говорящих на эстонском языке, то есть академии при Министерстве внутренних дел Эстонии, может стать поворотным пунктом для города, полагает член правления Социал-демократической партии Яак Аллик. Министр МВД Андрес Анвельт (SDE) считает эти планы финансово нереалистичными.

"Возможно, вместе с новой высшей школой в Нарве в скором времени появятся современная библиотека, концертный зал, стадион и бассейн, а проводимые в помещениях школы мероприятия будут доступны для жителей города", – высказал Аллик свое мнение в газете Eesti Päevaleht, передает ERR Uudised.

Аллик отметил, что прописанный в коалиционном договоре пункт перевести Академию МВД в Нарву мог иметь эффект разорвавшейся бомбы для чиновников МВД и части сотрудников самой академии, так как казалось, что в 2014 году облака пыли, пускаемой в глаза парламенту и правительству, в связи с обещаниями создать в Нарве учебно-практическую базу, развеялись.

"Академии не надо никакой специальной практической базы в Нарве. По-прежнему, кадеты будут проходить практику везде в Эстонии, в том числе в Йыхки и Нарве. Сотрудники академии, особенно работающие там по совместительству и обучающие многочисленных чиновников МВД и других силовых структур, утверждают, что в Нарве не найдется преподавателей. Конечно, это стало бы криком о помощи и всех других государственных учреждений, если бы их захотели перевести за пределы Таллинна", – отметил Аллик.

По словам Аллика, правительство организует программу именно для создания рабочих мест в сфере высшего образования за пределами Таллинна. "Я уверен, что в 1632 году, когда шведский король основал в Тарту университет, там тоже не было профессоров. У короля же была стратегическая идея распространения высшего образования за пределами своего государства и благодаря этому проблема с кадрами в Тарту достаточно быстро исчезла", - сказал Аллик.

По его мнению, также будет и в Нарве. "Разговоры, что из Выру или Сааремаа никто не поедет учиться в Нарву, звучат нелепо, учитывая, что одноклассники потенциальных студентов, не моргнув глазом, уезжают на работу в Австралию или Ирландию", – отметил он.

Еще в 2014 году министр внутренних дел Андрес Анвельт, бывший тогда министром юстиции, назвал создание практической базы академии в Нарве половинчатым решением, отметив, что вся академия должна переехать в Ида-Вирумаа. Между тем в прошлый четверг Анвельт сказал в интервью Vikerraadio, что перевод всего учебного процесса в Нарву нереален с финансовой точки зрения.

Ирина Киреева
Редактор

Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}

Сообщение отправлено

Этот IP - адрес имеет ограниченный доступ

Там нет комментариев. Будьте первым!

Ответить на комментарий

+{{childComment.ReplyToName}}:
Ответить на комментарий
Ответить

Laadi juurde ({{take2}})
Комментирование разрешено только после регистрации!Olete sisseloginud kui {{userAlias}}
Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}
Autendi ja kommenteeri ID-kaardiga.
Оставить комментарий

Последние новости

Последние 24 часа

Актуальная камера

foto
"Актуальная камера +" 29.01.2017 (20:00)

Новости Эстонии

foto
Обладатель серого паспорта Александр Пуштов позитивно воспринял идею Ратаса о гражданстве
 foto
Юшкин о звонке Трампа Путину: это символический старт на пути улучшения отношений
 foto
Юри Ратас: возглавляемое центристами правительство сделает жизнь в Эстонии лучше

Зарубежные новости

foto
Коммунисты России начали подготовку к столетию Октябрьской революции
 foto
ERR в Риге: Латвия стала теснее сотрудничать с Белоруссией, но не забывает и про Россию