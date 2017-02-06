Аллик: перевод академии МВД в Нарву стал бы поворотным пунктом в развитии города

Яак Аллик Фото: ERR

Перевод в Нарву высшей школы, в которой учатся 700 молодых людей, говорящих на эстонском языке, то есть академии при Министерстве внутренних дел Эстонии, может стать поворотным пунктом для города, полагает член правления Социал-демократической партии Яак Аллик. Министр МВД Андрес Анвельт (SDE) считает эти планы финансово нереалистичными.

"Возможно, вместе с новой высшей школой в Нарве в скором времени появятся современная библиотека, концертный зал, стадион и бассейн, а проводимые в помещениях школы мероприятия будут доступны для жителей города", – высказал Аллик свое мнение в газете Eesti Päevaleht, передает ERR Uudised.

Аллик отметил, что прописанный в коалиционном договоре пункт перевести Академию МВД в Нарву мог иметь эффект разорвавшейся бомбы для чиновников МВД и части сотрудников самой академии, так как казалось, что в 2014 году облака пыли, пускаемой в глаза парламенту и правительству, в связи с обещаниями создать в Нарве учебно-практическую базу, развеялись.

"Академии не надо никакой специальной практической базы в Нарве. По-прежнему, кадеты будут проходить практику везде в Эстонии, в том числе в Йыхки и Нарве. Сотрудники академии, особенно работающие там по совместительству и обучающие многочисленных чиновников МВД и других силовых структур, утверждают, что в Нарве не найдется преподавателей. Конечно, это стало бы криком о помощи и всех других государственных учреждений, если бы их захотели перевести за пределы Таллинна", – отметил Аллик.

По словам Аллика, правительство организует программу именно для создания рабочих мест в сфере высшего образования за пределами Таллинна. "Я уверен, что в 1632 году, когда шведский король основал в Тарту университет, там тоже не было профессоров. У короля же была стратегическая идея распространения высшего образования за пределами своего государства и благодаря этому проблема с кадрами в Тарту достаточно быстро исчезла", - сказал Аллик.

По его мнению, также будет и в Нарве. "Разговоры, что из Выру или Сааремаа никто не поедет учиться в Нарву, звучат нелепо, учитывая, что одноклассники потенциальных студентов, не моргнув глазом, уезжают на работу в Австралию или Ирландию", – отметил он.

Еще в 2014 году министр внутренних дел Андрес Анвельт, бывший тогда министром юстиции, назвал создание практической базы академии в Нарве половинчатым решением, отметив, что вся академия должна переехать в Ида-Вирумаа. Между тем в прошлый четверг Анвельт сказал в интервью Vikerraadio, что перевод всего учебного процесса в Нарву нереален с финансовой точки зрения.