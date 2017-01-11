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Нарвский театр "Ильмарине" временно переехал на новое место

Театр "Ильмарине". Фото: ERR
Cегодня 16:48
Рубрика: Ида-Вирумаа

В православное Рождество, 7 января, нарвский театр "Ильмарине" покажет свой премьерный кукольный спектакль этого сезона "Маленький ежик" на новой сцене - в концертном зале бывшей Музыкальной школе. Через пару лет театр намерен вернуться в новый театр, который посторят на улице Линда в Нарве.

В двухэтажный дом на Вабадусе, 20 театр "Ильмарине" переехал меньше месяца назад - в самом конце декабря прошлого года. Театр арендует здесь несколько площадей: на втором этаже находится небольшое офисное помещение, здесь же на втором этаже в концертном зале будут проходить спектакли, на первом этаже - техническая комната для их музыкального оформления, а в цокольном этаже сейчас разместились декорации театра.

"Правда, это всего лишь одна шестнадцатая того, что мы имеем и без чего нам не обойтись, - говорит продюсер "Ильмарине" Ирина Михалева и уточняет: Основная часть нашего материально-технического оснащения осталась в помещениях на Линда, 2", пишет "Виру проспект".

Напомним, при поддержке министерства культуры в 2010 году в административном здании бывшего завода "Балтиец" был открыт Дом театра "Ильмарине". Но туда театр планирует вернуться лишь года через два, когда построят новый театр (Va-balava). По словам Ирины Михалевой, договор аренды уже подписан.

Пока же «Ильмарине» осваивает новые пространства, и, как признается продюсер, им здесь очень даже нравится. В том числе довольны они и соседями.

На Вабадусе, 20 уже разместились управление Нарвской и Причудской епархии, Эстонское общество. Может быть, вскоре мансарду займут художники - здесь будет творческая мастерская и помещение для занятий с детьми.

Артур Тооман
Редактор

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