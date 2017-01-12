Очереди на границе в Нарве в конце недели могут вырасти

В ожидании очереди на пересечение границы в Нарве. Фото: Scanpix/SL Õhtuleht

В связи с окончанием праздничного периода, начиная с четверга и до воскресенья прохождение нарвского пограничного пункта в направлении из Эстонии может занять больше времени, сообщили в Налогово-таможенном департаменте.

Департамент советует запастись временем и по возможности пересечь границу в Лухамаа или Койдула, где ожидаются менее длинные очереди.

По словам заместителя заведующего таможенным отделом департамента Антса Кутти, накануне Нового года в Эстонии был большой наплыв туристов из России, которые предположительно должны вернуться в течение этой недели.

"В связи с этим живая очередь пересекающих границу лиц и оформляющих tax-free может несколько увеличиться", - отметил Кутти.

"Сотрудники налогово-таможенного департамента и департамента полиции и погранохраны приложат все усилия, чтобы транспорт и люди максимально быстро пересекли границу, но просят с пониманием отнестись к тому, что пересечение границы может потребовать больше времени, чем обычно", - добавил заместитель заведующего таможенным отделом.

За состоянием очередей можно следить на сайте системы электронной очереди GoSwift.