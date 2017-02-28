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В Нарве открылся офтальмологический кабинет

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Сергей Рымар
Cегодня 20:35
Рубрика: Ида-Вирумаа

Жителям Нарвы больше не придется ездить на обследование к офтальмологу за 50 километров, т. к. с этой недели начался регулярный прием пациентов в Нарвской поликлинике.

Прием пациентов ведут глазные врачи Ида-Вируской центральной больницы. Кроме того, самостоятельный прием будет вести офтальмологическая сестра, сообщила во вторник, 21 февраля, "Актуальная камера".

Раньше жителям Нарвы приходилось ездить к офтальмологу за 50 км в больницу в Пуру, что доставляло немало хлопот, особенно пожилым людям.

Открыть офтальмологический кабинет в приграничном городе стало возможным благодаря заключенному летом 2016 года трехстороннему договору о сотрудничестве между Нарвской больницей, Клиникой Тартуского университета и Ида-Вируской центральной больницей. Цель сотрудничества - повысить уровень доступности врачебной помощи в Нарве. Прием у специалиста будет проводиться с понедельника по пятницу, а кабинет оснащен всем необходимым оборудованием.

"Это договоренность больниц. Если Больничная касса будет с этим согласна, то так оно и будет впредь. Сейчас Больничная касса согласна с мнением двух больниц. У нас есть еще большой покровитель — Клиника Тартуского университета — это трехсторонний договор, и мы сейчас реализуем этот договор вот таким сотрудничеством", - сказал главный врач Нарвской больницы Олев Силанд.

По словам главного офтальмолога Ида-Вируской центральной больницы Наталии Фельдман, кабинет оснащен самым современным оборудованием. "Кабинет оборудован, я так считаю, на самом современном уровне. А по мере необходимости все будет обновляться, но на сегодняшний день для поликлиники здесь есть все необходимое для того, чтобы лечить и обследовать пациентов, но на первом поликлиническом этапе", - сказала Фельдман.

Прием также будет вести доктор Альбина Архипова, которая ранее училась и работала в Санкт-Петербурге. По ее оценке, в Эстонии врачебная помощь доступнее, чем в России.

Архипова будет вести прием с понедельника по четверг, а по пятницам пациентов будет принимат ь доктор Ольга Казак. Самостоятельный прием офтальмологической сестры будет проводить Юлия Смолина. На прием к этим специалистам можно записаться в регистратуре Ида-Вируской центральной больницы.

Андрей Крашевский
Редактор

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