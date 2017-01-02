logo
UUDISED
Kõik 24h uudised
Kultuur
AK
Eesti uudised
Sport
Värsked raadiouudised
Välisuudised
Meelelahutus
rus.err.ee
Majandus
Teadus
news.err.ee
Arvamus
Ilm
Viipekeelsed
TV
ETV
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Otse
Saated
Lastejaam
Järelvaatamine
Saatekava
ETV+
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
RAADIO
Vikerraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Muusika
POOD
Uudised
Kõik 24h uudised
Värsked raadiouudised
AK
Eesti uudised
Välisuudised
Majandus
Arvamus
Teadus
Kultuur
Meelelahutus
Sport
Ilm
rus.err.ee
news.err.ee
Viipekeelsed
ETV
Avaleht
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Avaleht
Lastejaam
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
ETV+
Главная страница
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
Vikerraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Esileht
Muusika
Pood

ФОТО: рождественский турнир в Нарве с участием известных спортсменов выиграли борцы

Cегодня 19:03
Рубрика: Ида-Вирумаа

В понедельник, 26 декабря, в Нарвском спортивном центре состоялся традиционный, уже 12-й по счету, рождественский турнир спортивных знаменитостей. В Нарве он проходил впервые. В победители вышли борцы Эпп Мяэ и Ардо Арусаар, которые обошли гребцов Кайсу Паюсалу и Тыну Эндрексона, а также специалистов по фитнесу Кристину Короляк и Олега Анисимова.

Ведущим мероприятия был культурист Отт Кийвикас, а главным судьей - гребец Аллар Рая, завоевавший в этом году в составе парной четверки бронзовую медаль на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.

В рождественском турнире приняли участие восемь смешанных пар, которые состязались в шести видах программы: челночный бег, удержание тяжести, эргометр, задувание мяча, вис на перекладине и дисциплина-сюрприз. Помимо основных соревнований, состоялся и матч-реванш на гребном эргометре между командами дискоболов (Герд Кантер и Мярт Исраэль) и гребцов (Аллар Рая и Тыну Эндрексон). Также с новой программой выступил трехкратный чемпион мира по фитнесу Олег Анисимов.

Участники турнира:

Борцы - Эпп Мяэ и Ардо Арусаар

Гребцы - Кайса Паюсалу и Тыну Эндрексон

Фехтовальщики - Эрика Кирпу и Николай Новоселов

Спортсмены-любители - Сандра Раю и Ханнес Хермакюла

Фитнес - Кристина Короляк и Олег Анисимов

Мотогонщики - Кристель Раба и Прийт Рятсеп

Футболисты - Анастасия Морковкина и Ири

Team Narva - Анастасия Пшеничная и Леонид Гулов

Мероприятие состоялось в Нарве впервые. Рождественские турниры спортивных знаменитостей проводятся с 2005 года в разных городах Эстонии.

Екатерина Таклая
Редактор

Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}

Сообщение отправлено

Этот IP - адрес имеет ограниченный доступ

Там нет комментариев. Будьте первым!

Ответить на комментарий

+{{childComment.ReplyToName}}:
Ответить на комментарий
Ответить

Laadi juurde ({{take2}})
Комментирование разрешено только после регистрации!Olete sisseloginud kui {{userAlias}}
Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}
Autendi ja kommenteeri ID-kaardiga.
Оставить комментарий

Последние новости

Последние 24 часа

Актуальная камера

foto
Актуальная камера 26.12.2016 (20:00)

Новости Эстонии

foto
В волости Вяйке-Маарья Рождество отметили веселым десятиборьем
 foto
"Радио 4" и телеканал ETV дали старт благотворительным марафонам
 foto
Журнал Science признал исследование эстонских генетиков одним из научных прорывов года

Зарубежные новости

foto
В Москве прошла ежегодная пресс-конференция Владимира Путина
 foto
"АК": жители Берлина о трагедии на рождественской ярмарке