ФОТО: рождественский турнир в Нарве с участием известных спортсменов выиграли борцы

В понедельник, 26 декабря, в Нарвском спортивном центре состоялся традиционный, уже 12-й по счету, рождественский турнир спортивных знаменитостей. В Нарве он проходил впервые. В победители вышли борцы Эпп Мяэ и Ардо Арусаар, которые обошли гребцов Кайсу Паюсалу и Тыну Эндрексона, а также специалистов по фитнесу Кристину Короляк и Олега Анисимова.

Ведущим мероприятия был культурист Отт Кийвикас, а главным судьей - гребец Аллар Рая, завоевавший в этом году в составе парной четверки бронзовую медаль на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.

В рождественском турнире приняли участие восемь смешанных пар, которые состязались в шести видах программы: челночный бег, удержание тяжести, эргометр, задувание мяча, вис на перекладине и дисциплина-сюрприз. Помимо основных соревнований, состоялся и матч-реванш на гребном эргометре между командами дискоболов (Герд Кантер и Мярт Исраэль) и гребцов (Аллар Рая и Тыну Эндрексон). Также с новой программой выступил трехкратный чемпион мира по фитнесу Олег Анисимов.

Участники турнира:

Борцы - Эпп Мяэ и Ардо Арусаар

Гребцы - Кайса Паюсалу и Тыну Эндрексон

Фехтовальщики - Эрика Кирпу и Николай Новоселов

Спортсмены-любители - Сандра Раю и Ханнес Хермакюла

Фитнес - Кристина Короляк и Олег Анисимов

Мотогонщики - Кристель Раба и Прийт Рятсеп

Футболисты - Анастасия Морковкина и Ири

Team Narva - Анастасия Пшеничная и Леонид Гулов

Мероприятие состоялось в Нарве впервые. Рождественские турниры спортивных знаменитостей проводятся с 2005 года в разных городах Эстонии.