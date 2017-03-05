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Нарвский центр "Матвейка" с пятилетием поздравили гости из Таллинна и Санкт-Петербурга

Video
Bчера 21:59
Рубрика: Ида-Вирумаа

Нарвскому развивающему центру "Матвейка", который собирает под крышей детей с ограниченными возможностями, исполнилось пять лет.

На свое пятилетие центр "Матвейка" пригласил друзей - родителей и детей из таллиннского "Особого Мира". Никогда еще дети с особыми потребностями из этих организаций не принимали участие в междугородних спортивных состязаниях и было решено провети свои Паралимпийские игры, передает "Актуальная камера".

Праздник получился веселым и уникальным, потому что вместе с детьми в конкурсах и играх принимали участие известные спортсмены. Например, триатлонист Александр Латин с удовольствием изображал слона, а участница Олимпийских игр в Сочи Дарья Юрлова выполняла роль баскетбольного кольца.

Также в празднике принимали участие ребята из Санкт-Петербургской Академии реабилитации и социальной хореографии, которые подарили танец и доказали, что жизнь не заканчивается в инвалидной коляске. А в конце праздника всех участников наградили почетными медалями и подарками, поскольку в этот день проигравших не было.

Сергей Рымар
Редактор

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