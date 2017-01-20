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В Кивиыли на соревнованиях по слоупстайлу выступит всемирно известная лыжница Келли Силдару

Келли Силдару. Фото: Scanpix/Postimees
Cегодня 10:14
Рубрика: Ида-Вирумаа

В Кивиылиском приключенческом центре 14 января состоится молодежное соревнование по слоупстайлу, где награды удостоится тот, кто при спуске с горы продемонстрирует лучшие трюки. А в феврале на неофициальном чемпионает Эстонии по слоупстайлу в Кивиыли выступит Келли Силдару.

В Кивиыли молодежь будет демонстрировать виртуозный спуск с горы на соревнованиях по слоупстайлу. В воскресенье в Кивиыли пройдет первый этап серии. Всего этапов четыре. Плюс дополнительный, который тоже пройдет в Кивиыли, где в феврале проведут неофициальный чемпионат Эстонии по слоупстайлу. -

"Установим элементы трассы на одном из склонов, парк мы пока создавать не будем", - сказал "Северному обережью" руководитель приключенческого центра Янек Маар. - Хотя в воскресенье на горе будет кипеть деятельность, это никоим образом не должно помешать обычным посетителям".

"На новой неделе откроем оба склона рядом с подъемником, а также запустим подъемник для начинающих", - пообещал Маар, добавив, что если холода и снега будет достаточно, то можно надеяться на открытие и склонов подлиннее.

Правда, к неофициальному чемпионату по слоупстайлу, в котором должна принять участие и Келли Силдару, парк готов. Через неделю после соревнования по слоупстайлу 21 января начнутся соревнования по заезду в гору: у подножия 600-метрового склона на линии выстроятся полноприводные автомобили и снегоходы. Это будет дрэг-рейсинг по подъему в гору, который станет испытанием как для машин, так и для людей. Цель - преодолеть устремляющуюся к вершине стометровую трассу как можно быстрее. Борьбы и шоу на соревновании "GoPro UpHill Snow Drag 2017" хватит на целый день. Первые старты дадут в час дня, а последние - в семь вечера.

В воскресенье отметят Международный день зимних видов спорта, цель которого - привлечь детей и молодежь к лыжному спорту. Одновременно с этим в Кивиыли пройдет соревнование по слоупстайлу, где свои трюки смогут продемонстрировать как сноубордисты, так и фристайлеры.

Артур Тооман
Редактор

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