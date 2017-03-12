На железнодорожном переезде Сомпа столкнулись поезд и автомобиль: двое погибших ({{commentsTotal}})
В воскресенье вечером в Ида-Вирумаа на железнодорожном переезде Сомпа столкнулись ехавший по маршруту Таллинн-Нарва пассажирский дизельный поезд Elron и легковой автомобиль Toyota. Два человека погибли.
Инцидент случился в 17:30.
Как в 18:45 сказала корреспонденту портала rus.err.ee пресс-секретарь Идаской префектуры Леана Лойде, в результате происшествия погибли два человека.
"Они находились в машине. Все обстоятельства произошедшего в настоящее время устанавливаются. На месте работают полиция и спасатели", - добавила Лойде.
Из-за происшествия железнодорожный переезд закрыт.
Сообщить более подробную информацию об инциденте полиция намерена в течение вечера воскресенья.
В компании Elron сообщили, что пассажиры будут доставлены до пункта назначения на автобусе.
Редактор: Сергей Михайлов