На железнодорожном переезде Сомпа столкнулись поезд и автомобиль: двое погибших

В воскресенье вечером в Ида-Вирумаа на железнодорожном переезде Сомпа столкнулись ехавший по маршруту Таллинн-Нарва пассажирский дизельный поезд Elron и легковой автомобиль Toyota. Два человека погибли.

Инцидент случился в 17:30.

Как в 18:45 сказала корреспонденту портала rus.err.ee пресс-секретарь Идаской префектуры Леана Лойде, в результате происшествия погибли два человека.

"Они находились в машине. Все обстоятельства произошедшего в настоящее время устанавливаются. На месте работают полиция и спасатели", - добавила Лойде.

Из-за происшествия железнодорожный переезд закрыт.

Сообщить более подробную информацию об инциденте полиция намерена в течение вечера воскресенья.

В компании Elron сообщили, что пассажиры будут доставлены до пункта назначения на автобусе.