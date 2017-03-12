"АК+": в Эстонии 200 тысяч человек могут остаться без своевременного лечения

Одна из самых горячих новостей недели - дефицит бюджета Больничной кассы. Кризис в системе здравоохранения может привести к тому, что без своевременного лечения останутся двести тысяч человек.

Руководство больничной кассы на этой неделе рассказало об итогах прошлого года и планах на год текущий. Пациент скорее жив, чем мёртв, но самочувствие ухудшается - так можно описать ситуацию в здравоохранении Эстонии, сообщила поздно вечером в воскресенье, 12 марта, итоговая еженедельная аналитическая передача ETV+ "Актуальная камера+".

"Сектору здравоохранения не хватает примерно 60-70 миллионов евро. А это значит, что при негативном сценарии без помощи врачей-специалистов могут остаться 200 тысяч человек", - объясняет репортер программы Николай Лощин.

При этом в Больничной кассе успокаивают общественность заявлениями, что на стационаре недостаток не скажется, речь идет об амбулаторных больных. Председатель правления учреждения Танель Росс рассказывает, как обстоят дела, на простом примере.

"Если я составляю свой домашний бюджет, то заношу туда зарплату. Но что делать, если требования выше зарплаты? Это число означает то, от чего мы должны отказаться, если говорить о системе здравоохранения. Ведь если спрос на медицинские услуги, согласно прогнозам, будет превышать возможности, то на практике это и будет означать то, что к определенным врачам очереди и будут длиннее. А если бы дополнительное финансирование поступило, то объем медицинских услуг увеличился бы", - говорит Танель Росс.

Систему здравоохранения Эстонии лихорадит уже не первый год. Длинные очереди к специалистам - и так одна из самых болезненных точек. Медики требовали повышения зарплат без заключения коллективного договора. В Нарве местным жителям пришлось выйти на улицы, чтобы отстоять детское отделение городской больницы, которое хотели закрыть. Все это не может не вызвать тревогу: что же дальше?

"Мы находимся в ситуации, когда система движется, если можно так выразиться, под откос. Каждый год часть услуг, которые медики должны были оказать пациентам, так и не оказывается. Ясно одно: изменения должны быть системными. Одна из таких возможностей - запустить все те неиспользованные до сих пор возможности, например, так называемая пересылка "цифровой" истории болезни, консультация по интернету - это поможет обновить систему здравоохранения", - полагает исполнительный директор Союза пациентов Кадри Таммепуу.



13 лет возглавляющий Центр неотложной медицины врач Василий Новак говорит, что длинные очереди в Эстонии - это, безусловно, проблема (хоть в соседних странах она еще более острая), но есть еще некоторые моменты, требующие доработки. Больше внимания следует уделить так называемому первичному звену - семейным врачам и медикам неотложной помощи.

"Здесь нужно найти оптимальный баланс между тем, кто на каком этапе должен обследовать пациента. И мне кажется, здесь мы немного отстали. Нужно в связи с изменением той же диагностической базы пересмотреть тот спектр заболеваний и услуг, которые должны осуществляться на первичном этапе, на этапе неотложной медицины, этапе специалистов. И если смотреть с моей точки зрения, я считаю, нужно расширить ресурс, если мы говорим о таком явлении как дежурные клиники", - считает заведующий Центром неотложной медицины Северо-эстонской региональной больницы Василий Новак.

Член социальной комиссии Рийгикогу Виктор Васильев поставил свой диагноз системе здравоохранения Эстонии. По словам политика и врача, размер так называемой недополученных медицинских услуг в этому году может быть в два раза больше.

"По моим подсчетам дефицит, если говорить о больных, может быть и 400 тысяч. Если подсчитать всех людей, которые не попали в очередь. Если подсчитать людей, которые не вовремя получили врачебную помощь, у которых возникли осложнения, требующие более дорого лечения. Это смотря как считать! Дело не в том, что кто-то не додал. Больничная касса не виновата, она оперирует теми деньгами, которые в виде налогов поступили. А денег не хватает по очень простой причине. У нас ультра-либеральная система здравоохранения, где частные юридические лица, предприятия, конкурируют между собой. А если вы хотите что-то с более человеческим лицом, то нужно менять систему здравоохранения, чтобы это была не свободная конкуренция, а плановое хозяйство. Пожалуйста, специалисты определят, сколько каких услуг должно где быть и направить туда средства, чтобы здравоохранение было ориентировано не на прибыль больниц, а на здоровье пациентов", - делится мыслями Виктор Васильев.

Изменений ждут все - и врачи и пациенты. Главный вопрос - будут ли эти изменения и если да, то в каком виде?

"Я бы не связывал проблему чисто с Больничной кассой. Больничная касса занимается распределением средств бюджета. Поэтому если мы говорим глобально об этом вопросе, то нужно обратить внимание на Министерство социальных дел. Важно, с каким посылом обратится к правительству министр Евгений Осиновский. Каким образом государство изыщет возможность для дополнительного финансирования Больничной кассы?" - объясняет заведующий Центром неотложной медицины Северо-эстонской региональной больницы Василий Новак.

Комментировать ситуацию "АК+" Евгений Осиновский не стал. Вместо этого журналист получит ответ от пресс-службы министерства, в котором говорится, что министр представит конкретные предложения на обсуждение правительства во второй половине марта.

"Я еще не видел план, который министр здравоохранения принесет в кабинет. Но думаю, он придет с планом,касательно решения долгосрочной проблемы. Сейчас мы находимся в уникальной ситуации, когда мы ежегодно вкладываем дополнительно 70 миллионов евро. И это вопрос уже Больничной кассе - как расходовать деньги налогоплательщиков, как правильно и эффективно их вкладывать", - считает министр финансов Свен Сестер.

В Больничной кассе согласны с этим мнением лишь частично. И призывают коалицию искать дополнительные источки финансирования.

"Если общество придет к понимаю, что в определенную область нужно направить больше средств, то здесь два варианта: либо нужно увеличивать доходы госбюджета, либо по-другому распределить расходы. Какой вариант более предпочтительный - это уже должно стать решением на политическом уровне. Либо увеличивать социальный налог, либо находить дополнительные источники финансирования в госбюджете помимо поступлений социального налога. И насколько я понимаю, в правительстве в этом году всерьез задумаются именно о втором варианте развития событий. Должна ли Больничная касса что-то менять в структуре своего бюджета? Мой ответ следующий: если и менять, то не в больших пропорциях", - считает председатель правления Больничной кассы Танель Росс.

"Улучшится ли состояние больного - системы здравоохранения Эстонии - в краткосрочной перспективе, станет известно в ближайшие месяцы. Но уже сейчас ясно одно: без кардинальных изменений общество со стремительно стареющим населения если и протянет, то недолго", - резюмирует журналист Николай Лощин.АК+