Журналистское расследование: через эстонские банки было отмыто около 1,6 миллиарда долларов

Международная группа журналистов в сотрудничестве с российским изданием "Новая газета" сегодня вечером опубликовала результаты трехлетнего журналистского расследования, в ходе которого было установлено, как международные банки отмыли российских денег на сумму 20,8 млрд долларов и кто стал их конечным получателем.

В ходе расследования стало известно, что через эстонские банки было отмыто порядка 1,6 млрд долларов (рекордная для Эстонии сумма), полученных незаконным путем, передает Postimees.

Львиная доля данных денежных средств (1 180 651 510 долларов) прошла через эстонский филиал банка Danske. Расследование установило, что деньги проходили также через банки Versobank (205 095 413 долларов), Krediidpank (121 906 746 долларов), SEB (31 532 254 долларов), эстонский филиал банка Citadele (2 526 302 долларов), Swedbank (1 907 334 долларов), Tallinna Äripank (3 362 129 долларов). Через какие финансовые учреждения прошли еще порядка 37 млн долларов - неизвестно.

В 2014 году "Новая газета" написала о "Ландромате" — самой крупной операции по отмыванию денег в Восточной Европе. Речь шла о выводе из России 22 млрд долларов (или около 700 млрд рублей) с 2011 по 2014 год под видом исполнения незаконных судебных решений, принятых молдавскими судьями.

Подробнее ознакомиться с результатами журналистского расследования можно в "Новой газете".