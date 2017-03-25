В Эстонии среди подростков распространяется опасное увлечение: делать селфи на крышах

Полиция каждый год получает сотни вызовов, связанных с опасными увлечениями детей, которые взбираются на крыши и фиксируют свои "достижения" в соцсетях. Чем теплее становится на улице, тем чаще полиция получает подобные вызовы.

Проживающая в доме по улице Гонсиори таллиннка в этом году уже дважды звонила в полицию, когда дети по пожарной лестнице взбирались на крышу и там фотографировались и записывали видео. Самому младшему было всего девять лет, старшему - 13 лет. К счастью, в эти случаях никто с крыши не упал, молодежная полиция просто позвала детей вниз и провела с ними беседу, передает новостной портал ERR.

По данным полиции, больше всего рискованными восхождениями на крыши занимаются дети в возрасте 12-14 лет, которые воспринимают это как забавную игру. В Instagram, Facebook и других соцсетях полно фото и видео с хэштегом #roofing, которые подростки делают на крышах, чтобы таким образом получить признание своих сверстников. О том, что они могут пострадать или даже погибнуть в результате таких увлечений, они не думают.

"Дома, на крыши которых отправляются подростки, как правило, заброшенные. В некоторых случаях подростки ищут способ получить адреналин – чтобы было интересно и захватывающе", - описывает ситуацию старший сотрудник Пыхьяской префектуры Департамента полиции и погранохраны (PPA) Кристель-Лийс Каунисмаа.

"Они испытывают себя - это интересно, я себя фотографию, мне ставят лайки", - описывает Каунисмаа рассуждения детей. Для того, чтобы повысить социальный статус в глазах своих сверстников, предпринимаются разные опасные действия.

В отношении заброшенных домов никогда не знаешь, в каком состоянии находятся конструкции их крыш. И хотя дети всегда лазят по деревьям, это не сравнимо с выходом на крыши – дома, как правило, выше, состояние конструкций неизвестно, и в случае падения не всегда это произойдет на мягкий мох.

"Они не контролируют то, что делают. Это случаи заканчиваются серьезными травмами", - говорит Каунисмаа, по мнению которой часто родители виноваты в безрассудном рискованном поведении детей.

Замки на чердаках обязательны, но не всегда помогают

Для того, чтобы обнаружить возможных покорителей крыш, полиция регулярно осматривает заброшенные здания. При необходимости, владельцам домов делаются предписания - если их недвижимость доступна для других и таким образом может представлять опасность. Владелец здания должен гарантировать, что в помещение никто не сможет войти.

В отношении крыш дело обстоит сложнее - там должны быть пожарные лестницы и они должны быть доступны. Тем не менее, можно закрыть на замок выход на чердак, чтобы отрезать такую возможность попадания на крышу.

В то же время, по словам Каунисмаа, Замок остановит только животных, но не людей. "Замки ломают. Выход находят".

Кто попробовал такое хобби и однажды получил адреналин, не останавливается. Из-за одного 14-летнего тартуского подростка полиция выезжала уже три раза. С ним беседовали, но он продолжает свои опасные игры.

"Один из подростков, которого мы неоднократно задерживали, сказал, что, да, я понимаю, что это рискованно, но я занимаюсь этим, потому что мне это интересно", - рассказала Каунисмаа.

Есть особо притягательные для подростков места

По данным статистики полиции, есть конкретные адреса, которые особенно привлекают молодых экстремалов. Причем этим занимаются не только подростки в крупных городах, хотя самые высокие здания находятся именно в них. Например, больше всего вызовов - 19 – было связано с одним домом по улице Аллика в Валга. В дом по улице Калеви в Кохтла-Ярве было 15 вызовов. В Таллинне на улицу Йысмяэ полиция выезжала девять раз, на улицу Кереса в Нарве - шесть раз. В Эльва и Тарту было более пяти вызовов. Это только данные за 2016 и 2017 годы, хотя 2017 год только начался.

Однако, не все походы на крышу заканчиваются хорошо. В прошлом году произошли два несчастных случая, когда 19-летние молодые люди сорвались с крыши и получили серьезные травмы.

С детьми нужно больше общаться

Большинство восхождений на крыши происходит в летние месяцы - во-первых, тепло, во-вторых, во время школьных каникул у детей больше свободного времени. Если родители на работе целыми днями, то они могут даже не знать, чем занимаются их дети в свободное время.

Поэтому полиция обращается к родителям с тем, чтобы они больше следили за занятиями детей и больше с ними общались, были в курсе их интересов, чтобы предупредить увлечение опасным хобби.