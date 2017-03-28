Nordea прогнозирует рост экономики Эстонии в 2017 году на 2,5%

Экономика вырастет в 2017 году на 2,5%, а в 2018 году (в случае реализации экономических стимулов, в том числе крупных инвестиций) – на 2,9%, следует из свежего экономического прогноза банка Nordea.

По словам главного экономиста Nordea Тыну Пальма, экономический рост Эстонии будет иметь под собой более широкую основу, поскольку замедляющийся спрос будет уравновешиваться ростом экспорта и возобновлением (хотя и запоздавшим) роста инвестиций. Почти полная занятость на рынке труда и укрепившееся с марта чувство уверенности потребителей будут и впредь работать на восстановление.

Рост энергетических и сырьевых цен на мировом рынке, а также повышение местных акцизов временно выведут инфляцию на уровень, превышающий 3%. "Более быстрый, чем ожидалось, рост цен после двухлетнего их снижения станет тестом на готовность потребителей покупать. До сего времени траты потребителей были основным источником экономического роста", – отметил Пальм.

И хотя инфляционный скачок, вызванный главным образом ценами на энергоресурсы, негативно скажется на реальных доходах потребителей, это выгодно с точки зрения экспортных доходов. Пока низкий уровень цен оказывал давление на маржу экспортирующих секторов, таких, например, как производство масел и металлообработка.

Мощную поддержку экспорту оказывает ИКТ-сектор, рекордный вклад которого в добавленную стоимость экономики (0,5% ВВП) превысил в прошлом году даже вклад обрабатывающей промышленности.

Перспективы обрабатывающей промышленности с учетом сильной инерции роста в зоне евро и наивысшего за последние пять лет уровня чувства уверенности выглядят явно лучше, чем прежде. Рост цен производителя в еврозоне при поддержке цен на энергоносители и на промежуточные товары превысит в этом году 2% рубеж. При этом инфляционные показатели еврозоны отражают тот факт, что все большую долю роста цен на ресурсы производители перекладывают на плечи потребителей. В дальнейшем это выразится и в восстановлении доходов.

"Заказы и экспортные цены в промышленности Эстонии растут, спрос на рабочую силу превышает прошлогодний уровень. Все это указывает на перспективы умеренного роста. Средний показатель экспортных цен в обрабатывающей промышленности за два первых месяца этого года составил примерно 7% по сравнению с прошлым годом. Рост экспортных цен сегодня в значительной мере зависит от стабильности мировых рынков сырья. На внешний спрос и поддержание чувства уверенности по-прежнему влияют геополитические риски. Долгосрочные показатели роста экспортных доходов в Эстонии зависят, прежде всего, от роста производительности и конкурентоспособности", – сказал Пальм.

Нарастающее расхождение инфляции со средними показателями еврозоны указывает на необходимость поиска новых стимулов роста в дополнение к денежной политике и внутреннему спросу. Предпосылками для долгосрочного более высокого роста являются инвестиции в рост производительности, в развитие рабочей силы и в инновации.

Для того чтобы разрыв показателей добавленной стоимости в промышленности Эстонии и ведущих стран Европы сокращался, наряду с прочими факторами следует делать ставку на новые технологии, в том числе – на дигитализацию сектора промышленности и услуг, развитие э-государства и конкурентоспособность инвестиционной среды", – сказал Пальм.



В предстоящие годы развитию Эстонии будет способствовать более равномерный рост экономики Северных стран и остальных стран Европы, к которым добавляются возможности по разумному оживлению инвестиций, предлагаемые Структурными фондами ЕС и инвестиционной программой Европы.