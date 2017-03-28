rus.err.ee

Nordea прогнозирует рост экономики Эстонии в 2017 году на 2,5% ({{commentsTotal}})

Логотип Nordea. Автор: Reuters/Scanpix
Экономика
Экономика

Экономика вырастет в 2017 году на 2,5%, а в 2018 году (в случае реализации экономических стимулов, в том числе крупных инвестиций) – на 2,9%, следует из свежего экономического прогноза банка Nordea.

По словам главного экономиста Nordea Тыну Пальма, экономический рост Эстонии будет иметь под собой более широкую основу, поскольку замедляющийся спрос будет уравновешиваться ростом экспорта и возобновлением (хотя и запоздавшим) роста инвестиций. Почти полная занятость на рынке труда и укрепившееся с марта чувство уверенности потребителей будут и впредь работать на восстановление.

Рост энергетических и сырьевых цен на мировом рынке, а также повышение местных акцизов временно выведут инфляцию на уровень, превышающий 3%. "Более быстрый, чем ожидалось, рост цен после двухлетнего их снижения станет тестом на готовность потребителей покупать. До сего времени траты потребителей были основным источником экономического роста", – отметил Пальм.

И хотя инфляционный скачок, вызванный главным образом ценами на энергоресурсы, негативно скажется на реальных доходах потребителей, это выгодно с точки зрения экспортных доходов. Пока низкий уровень цен оказывал давление на маржу экспортирующих секторов, таких, например, как производство масел и металлообработка.

Мощную поддержку экспорту оказывает ИКТ-сектор, рекордный вклад которого в добавленную стоимость экономики (0,5% ВВП) превысил в прошлом году даже вклад обрабатывающей промышленности.

Перспективы обрабатывающей промышленности с учетом сильной инерции роста в зоне евро и наивысшего за последние пять лет уровня чувства уверенности выглядят явно лучше, чем прежде. Рост цен производителя в еврозоне при поддержке цен на энергоносители и на промежуточные товары превысит в этом году 2% рубеж. При этом инфляционные показатели еврозоны отражают тот факт, что все большую долю роста цен на ресурсы производители перекладывают на плечи потребителей. В дальнейшем это выразится и в восстановлении доходов.

"Заказы и экспортные цены в промышленности Эстонии растут, спрос на рабочую силу превышает прошлогодний уровень. Все это указывает на перспективы умеренного роста. Средний показатель экспортных цен в обрабатывающей промышленности за два первых месяца этого года составил примерно 7% по сравнению с прошлым годом. Рост экспортных цен сегодня в значительной мере зависит от стабильности мировых рынков сырья. На внешний спрос и поддержание чувства уверенности по-прежнему влияют геополитические риски. Долгосрочные показатели роста экспортных доходов в Эстонии зависят, прежде всего, от роста производительности и конкурентоспособности", – сказал Пальм.

Нарастающее расхождение инфляции со средними показателями еврозоны указывает на необходимость поиска новых стимулов роста в дополнение к денежной политике и внутреннему спросу. Предпосылками для долгосрочного более высокого роста являются инвестиции в рост производительности, в развитие рабочей силы и в инновации.

Для того чтобы разрыв показателей добавленной стоимости в промышленности Эстонии и ведущих стран Европы сокращался, наряду с прочими факторами следует делать ставку на новые технологии, в том числе – на дигитализацию сектора промышленности и услуг, развитие э-государства и конкурентоспособность инвестиционной среды", – сказал Пальм.
 
В предстоящие годы развитию Эстонии будет способствовать более равномерный рост экономики Северных стран и остальных стран Европы, к которым добавляются возможности по разумному оживлению инвестиций, предлагаемые Структурными фондами ЕС и инвестиционной программой Европы.

Редактор: Ирина Киреева



{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

rus.err.ee

Завтра стартует чемпионат мира по фигурному катанию в Хельсинки
Протекающая цистерна с химикатами доехала из Сонда до Тапа
Брошенные дома сбрасывают на государство
Полицейские задержали в Нымме воров с 300 литрами водки
В субботу перестанут действовать тысячи сертификатов mobiil-ID

Интерактивная карта ремонта дорог: отрезки Силламяэ-Нарва и Йыхви-Силламяэ станут безопаснее

Для повышения безопасности движения Департамент шоссейных дорог перестроит в этом году ряд отрезков дорог по типу 2+1, обработает 1200 км покрытия разрушающихся дорог. Будут отремонтированы 29 мостов.

Совет Больничной кассы обсудит скандал с обнаруженной журналистами мошеннической схемой
"АК": скорая помощь перестала заниматься главной задачей - спасать людей
В управе Ласнамяэ расскажут о возможностях выучить эстонский язык
Мнение / Интервью
Николай Бенцлер: театральная премия стала для меня полной неожиданностью

27 марта Союз театральных деятелей Эстонии вручал театральные премии, и русский актер Николай Бенцлер был признан лучшим актером второго плана. По словам лауреата престижной премии, для него это была полная неожиданность, а одна из отмеченных его работ — роль вандала в спектакле "Изгнание, или хроника одного яблока" — далеко не сразу стала для него родной и органичной.

Политолог Рейн Тоомла не верит в успех партии "Зеленые Эстонии"
Обновлено: 19:53 
"Политрулет": лошади, волки, овцы, сепаратисты и буржуи

Михаил Стальнухин из-за споров с однопартийцами в Нарве может не участвовать в местных выборах

ИДА-ВИРУМАА
Комиссия Eesti Raudtee расследует обстоятельства утечки химикалий на станции Сонда
Чиновники проведут в Нарве обсуждение на тему председательства Эстонии в ЕС
Обновлено: 27.03
В Сонда из-за утечки взрывоопасных химикатов эвакуировали 20 человек, в том числе 12 детей
Делегация силламяэского "Калева" примет участие в похоронах Владимира Казаченка
Власти Нарвы пообещали таксистам закрыть глаза на их незнание эстонского языка
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Исследование: большинство граждан Эстонии не оправдывают однополые отношения
Новым председателем партии "Зеленые Эстонии" стала Зюлейха Измайлова
Кохтла-Ярве решил продать принадлежащий городу молодежный лагерь "Куртна"
ЗА РУБЕЖОМ
ЕСПЧ обязал Россию выплатить 95 000 евро беженцам за содержание в транзитной зоне Шереметьево
Из музея в Германии украли монету весом 100 кг и стоимостью 4 млн долларов
Для граждан Грузии начал действовать безвизовый режим с Евросоюзом
Европейские турки участвуют в референдуме по вопросу будущего Турции
Навального оштрафовали на 20 000 рублей и арестовали на 15 суток
Обновлено: 27.03
В Финляндии собираются подписи против перехода на летнее время
ЭСТОНИЯ
Центр развития туризма переведут в Пярну

В рамках правительственной программы перевода рабочих мест из эстонской столицы в регионы Центр развития туризма при Фонде развития предпринимательства (EAS) предполагается перевести в Пярну. Этим планом обеспокоены туристические предприятия Эстонии.

Ушедшая из дома 15-летняя Ээла-Марта нашлась
Обновлено: 09:49
Лошадям грозит опасный вирус
В Тарту автомобиль сбил пешехода
Готов проект новой общей планировки Тарту
Cо вторника British Airways начнет обслуживать линию Лондон-Таллинн
Telia повышает цены на базовые телевизионные пакеты
ЭКОНОМИКА
Nordea прогнозирует рост экономики Эстонии в 2017 году на 2,5%
В Риге расскажут о тендерах для Rail Baltica
27.03
Годовой рост кредитного портфеля действующих в Эстонии банков в IV квартале замедлился
27.03
Ekspress Grupp выплатит дивиденды в размере 1,8 млн евро
24.03
Убытки госкомпании Eesti Raudtee выросли почти до 11 млн евро
24.03
Канцлер права Юлле Мадизе через Госсуд добивается отмены новых алкогольных акцизов
24.03
Долг правительственного сектора сократился
СПОРТ
В игре против Хорватии наставник сборной Эстонии намерен проверить несколько новичков
ФИДЕ сообщила об отставке Илюмжинова с поста президента федерации
Выигравшая юниорский ЧМ Келли Сильдару получит премию в размере 9500 евро
Владимир Иванов не прошел квалификацию на турнире во Франции
Скончался экс-наставник силламяэского "Калева" Владимир Казаченок
"АК+" из спортзала: повышенная нагрузка с непривычки чревата травмами
Эстонская шпажистка Юлия Беляева завоевала бронзу на этапе Кубка мира в Будапеште
Обновлено: 26.03
Келли Сильдару стала чемпионкой мира среди юниоров в лыжном хафпайпе
ФОТО: "Калев/Крамо" уступил рижскому ВЭФу в Единой лиге ВТБ
КУЛЬТУРА
В среду в "Линдакиви" пройдет бесплатный концерт классической музыки
В понедельник стартовал фестиваль Tallinn Music Week
Николай Бенцлер стал лучшим театральным актером второго плана
Руководитель силламяэского театра стал лауреатом премии СТД России
Евровидение
Музыкальный эксперт Пихламяги: Россия предвидела, что ей откажут в выступлении на "Евровидении"
Первый канал отказался от дистанционного участия Самойловой в "Евровидении"
Смотри и слушай песни участников "Евровидения 2017"!
РАЗНОЕ
Любители солнечных ванн в Пярну уже загорают
Во время декретного отпуска Репс её будет замещать Симсон
ФОТО читателей: первые признаки весны в Эстонии
ВИДЕО: спасатели вызволили двух собак, неделю просидевших под землей
Старейшая в столице баня на улице Рауа отмечает 80-летний юбилей
etv+
Последние новости
13:18
ЕСПЧ обязал Россию выплатить 95 000 евро беженцам за содержание в транзитной зоне Шереметьево
13:00
Nordea прогнозирует рост экономики Эстонии в 2017 году на 2,5%
12:11
Интерактивная карта ремонта дорог: отрезки Силламяэ-Нарва и Йыхви-Силламяэ станут безопаснее
12:06
Завтра в Хельсинки стартует чемпионат мира по фигурному катанию
12:03
Полицейские задержали в Нымме воров с 300 литрами водки
11:21
Центр развития туризма переведут в Пярну
11:10
Николай Бенцлер: театральная премия стала для меня полной неожиданностью
11:03
В субботу перестанут действовать тысячи сертификатов mobiil-ID
10:42
Собственники и инвесторы сбрасывают заброшенные дома государству
09:49
Ушедшая из дома 15-летняя Ээла-Марта нашлась Обновлено
09:29
К прибывшему из Сонда в Тапа поезду с опасной протечкой вновь вызвали спасателей
09:22
В среду в "Линдакиви" пройдет бесплатный концерт классической музыки
08:51
Из музея в Германии украли монету весом 100 кг и стоимостью 4 млн долларов
08:35
В управе Ласнамяэ расскажут о возможностях выучить эстонский язык
Полезно знать
Топ читаемости
27.03
В связи с теплой погодой департамент рекомендует сменить автомобильную резину на летнюю
26.03
"АК+": эстонский транзит испытывает наибольшие сложности за последние десятилетия
27.03
Николай Бенцлер стал лучшим театральным актером второго плана
27.03
Исследование: большинство граждан Эстонии не оправдывают однополые отношения
27.03
"АК": скорая помощь перестала заниматься главной задачей - спасать людей
27.03
Telia повышает цены на базовые телевизионные пакеты
27.03
В Сонда из-за утечки взрывоопасных химикатов эвакуировали 20 человек, в том числе 12 детей
26.03
"АК+" из спортзала: повышенная нагрузка с непривычки чревата травмами
27.03
Власти Нарвы пообещали таксистам закрыть глаза на их незнание эстонского языка
27.03
Делегация силламяэского "Калева" примет участие в похоронах Владимира Казаченка
АКТУАЛЬНАЯ КАМЕРА
Актуальная камера 27.03.2017 (20:00)

ПОГОДА
Во вторник в Эстонии будет прохладно и ветрено
Эстония
Готов проект новой общей планировки Тарту
Сегодня в Эстонии вспоминали жертв мартовских депортаций
Обновлено: 25.03
Спасатели предупреждают об опасности выхода на лед
Власти Отепя планируют вернуть холму Линнамяги статус туристической достопримечательности
Министерства прорабатывают стратегию перевода чиновников из столицы в регионы
Больничная касса могла годами выплачивать сотни тысяч евро по поддельным счетам
За рубежом
Ученый Тартуского университета о брексите: Кэмерон решил сыграть в покер
Эксперты об акциях протеста в Белоруссии: дальнейший ход событий зависит от Лукашенко
ERR в Москве: тысячи людей приняли участие в антикоррупционном митинге
В Кремле прошла встреча Путина с Марин Ле Пен
Обновлено: 24.03
"АК": от нового раунда межсирийских переговоров в Женеве не ждут больших результатов
Исполнитель теракта в Лондоне родился в Великобритании, ответственность взяло на себя ИГ