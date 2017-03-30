Вместо академии в Нарве могут создать колледж МВД

Правительство обсудит компромиссное решение по теме перевода Академии внутренних дел в Нарву: основное здание построят все-таки в Таллинне, а в приграничном городе создадут колледж как расширенный вариант ранее запланированной базы, для прохождения практики курсантами академии.

В то время как в Академии внутренних дел торжественно отмечает 25-й юбилей, правительство на кабинетном заседании вновь начнет обсуждение вариантов оговоренного в коалиционном соглашении перевода академии в Нарву.

По словам ректора академии Катри Райк, создание в Нарве колледжа стало бы лучшим компромиссом. "Это согласовалось бы с планами развития академии и отвечало бы интересам города", - сказала Райк.

Но у Райк нет ясности в вопросе, сможет ли правительство найти деньги, поскольку вариант затратный. "Самым печальным было бы, если бы в результате этого большого и долгого обсуждения в итоге для Нарвы ничего не изменилось бы".

Насколько известно "Северному побережью", планируемое в Нарве подразделение академии не было бы колледжем в его классическом значении, где обучают конкретным предметам от и до. Там проводилось бы модульное обучение, где, например, по специальностям пограничника или таможенника преподавали бы определенные предметы и проводили бы практику. По первоначальной оценке, за год в Нарве проходили бы обучение до 400 кадетов, для части из них период учебы в Нарве длился бы до 10-11 месяцев.

Создание колледжа предполагает, кроме учебного здания и общежития, также сооружение тренировочных площадок, стрелкового тира и бассейна. Бассейн, к примеру, должен быть доступен и для местных жителей.