Надежда Савченко в интервью "АК+": я символ развенчивания пропаганды

Об этом она рассказала в интервью корреспонденту "АК"+, которое вышло в эфир ETV+ вечером в воскресенье, 2 апреля.

- Ваш визит в Эстонию связан с борьбой с пропагандой и с пропагандой как таковой. Как вы себя чувствуете? Для россиян вы женщина, которая забыла, что она женщина, и начала убивать людей. Для украинцев вы наоборот - икона, святая, наша Надия. Вы символ и того, и другого, и добра, и абсолютного зла. Как вы себя чувствуете - символом пропаганды и с той, и с другой стороны?

- А я не обращаю на это внимания. Я живой человек, и я проживаю каждый день так, чтобы мне не было стыдно, обернувшись, за прожитые годы. Как кто хочет это видеть или подать? Я бы сказала, что я символ развенчивания пропаганды. Как российской, так и украинской, так и вообще пропаганды в целом. Потому что как вы видите, пропаганда меняется. Она была, с одной стороны - я икона. А сейчас я стала хуже. С другой стороны я была очень плохой - сейчас я стала лучше. И вот эти все колебания вокруг одного человека, одного символа, показывают, что пропаганда делает людям мозги. А человек не меняется, он остается собой.

- Очень интересно! Как это так: вы были солдатом и сражались на войне за свою страну. А теперь мы видим, что госпожа Савченко ездит и разговаривает с лидерами сепаратистов. Насколько я понимаю, на Украине это вызвало достаточно неоднозначную реакцию. Зачем вы вообще туда поехали?

- Именно потому, что я солдат, именно это дает мне моральное право говорить с другим таким же убийцей. Потому что все-таки работа солдата - не святым быть. И именно это мне дает право и возможность, и все механизмы для того, чтобы говорить о том, что важно. Всегда после боя есть какое-то перемирие, об этом договариваются. Всегда есть обмен пленными после боя - об этом тоже договариваются напрямую, комбаты. У них больше морального права, нежели у политиков, которые ни разу не держали оружия в руках, защищая свою страну, а делали это всегда с высоких трибун, об этом где-нибудь говорить. Зачем я туда поехала? Да все просто: минский процесс стоит уже очень давно, и всем об этом известно. И для того, чтобы сделать его действенным, надо было действовать.

- Ну хорошо, но где тогда ты себя больше видишь на своем месте: в Верховной Раде как политик - хотя ты и держала оружие в руках - или все-таки надо вернуться в состав Збройных сил Украины, в армию, и продолжать боевые действия?

- И то, и другое, в зависимости от ситуации. Я себя вижу там, где я нужна сейчас. Если я могу сделать что-то в политике, я делаю. Если завтра начнется обострение, и пригодятся все мои способности как военного человека - я уйду на фронт.

- Как ты думаешь, Украина вернет себе Крым, Донбасс? И если да, то каким путем - военным или каким-то другим?

- Нет ничего в истории вечного, все изменчиво. Поэтому вернет, и обязательно. А вот военным или каким-нибудь другим... Глупо говорить, что не военным, когда уже идет война. Это уже военный путь, мы уже на нем стоим. Вся задача в том, как и когда войну заканчивать. Это ж все не решает один человек. Для этого и надо компромиссы. Надо говорить.

- А, кстати, про одного человека. Есть такой человек в Украине, называется Петр Порошенко. Он президент страны. И когда тебя освободили из России, то и в России, и на Украине поднялась такая волна - о, вот теперь мы видим будущего президента страны! Как это круто - Украина идет в Европу, тут женщина-президент, да еще и солдат. Ты как, видишь себя на Банковой, пани президент?

- Я не вижу радости в Банковой. Исполнять свою работу надо, не сидя в кресле, а работая. Для этого президент должен больше, наверное, быть там, где он нужен. Рядом с народом. А не просто занимать такое высокое положение вдали от своих людей. Вижу ли я себя там? Да запросто! Надо - значит, буду на Банковой.

- И коррупцию тоже, сидя на Банковой, победишь?

- О нет, коррупцию, сидя на Банковой, можно только развить! Поэтому надо не сидеть на банковой, чтобы побеждать коррупцию. Все относительно. Все зависит от того, будет ли политическая воля у следующего президента, который придет, для того. Чтобы помочь украинскому народу выйти из этой беды. А кто будет этим президентом... Главное, чтобы люди не ошиблись в выборе. Это могу быть я, это может быть любой другой человек. Главное. Чтобы не было тех, кому 25 лет эта власть принадлежит, и кто ею неправильно пользуется, кто постоянно обманывает людей - и почему-то обратно попадает на Банковую.

Подробнее смотрите в видеосюжете Антона Алексеева.