rus.err.ee

Государство тоже не платит по счетам за свои квартиры в Кохтла-Ярве ({{commentsTotal}})

Заброшенные дома в Кохтла-Ярве. Автор: ERR
Ида-Вирумаа
Ида-Вирумаа

В начале февраля городское собрание Кохтла-Ярве приняло беспрецедентное решение - передать в собственность государства 31 муниципальную квартиру, чтобы избавиться от расходов на содержание этого жилья. Счета по квартплате выставлены Министерству финансов, однако они до сих пор не оплачены.

Председатели квартирных товариществ домов, в которых находятся переданные государству квартиры, озабочены тем, что Министерство финансов не только не оплатило счета, но и не сообщило, по какой причине это не сделано. "На данный момент государство ведет себя как плохой собственник, - сказала руководитель КТ Валентина Курганова "Северному побережью". - Хороший собственник в случае, если у него по какой-то причине возникает задержка с оплатой, ставит в известность правление товарищества о том, когда сможет оплатить".

В минфине задержку с оплатой счетов объясняют тем, что в его бюджете не заложены средства на оплату счетов за квартиры, переданные в феврале городом Кохтла-Ярве. Специалист по связям с общественностью Министерства финансов Кристина Хаавала пояснила, что это первый случай, когда местное самоуправление и частные владельцы уступают государству десятки опустевших квартир, и теперь нужно найти дополнительные деньги на их содержание.

"Дело это новое для министерства, со временем все должно наладиться, квартирным товариществам не нужно волноваться. Если государство получило квартиры в собственность, то оно будет за них отвечать, найдет решение, как двигаться дальше, - отметила она, добавив, что требуется время и для того, чтобы проверить, насколько присланные счета за ту или иную квартиру соответствуют действительным расходам товарищества на ее содержание.

В январе Кохтла-Ярве отказался от 31 пустующей муниципальной квартиры, расходы на содержание которых составляли более 45 000 евро в год.

Редактор: Артур Тооман



{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

На ту же тему

rus.err.ee

ФОТО: в понедельник президент Эстонии созвала совет по гособороне
Бывшие директора PERH свою вину не признают
В пасхальные выходные банки Эстонии не будут осуществлять зарубежные платежи
В Нарве в ДТП пострадали подростки, убегавшие от полиции на угнанном автомобиле
"Тотальный диктант" в Таллинне побил все рекорды
Таллиннские родильные дома переедут в Ласнамяэ и Мустамяэ

Работавшие долгие годы в Таллинне роддома через некоторое время должны будут сменить свои адреса и получить новые помещения в Ласнамяэ и Мустамяэ.

ФОТО: в выходные в Таллинне прошла выставка собак "Tallinna võitja 2017"
Женщинам за ту же зарплату приходится работать на 104 дня больше, чем мужчинам
Обвиняемый в убийстве 14-летней нарвской школьницы Дарьи предстанет перед судом
Мнение / Интервью
Тоомас Луман: политики ведут государство к катастрофе

Политики ведут Эстонское государство к катастрофе, заявил в субботу председатель правления Торгово-промышленной палаты (ТПП) Тоомас Луман. По его словам, становится новой реальностью ситуация, когда перемены производятся ради самих перемен и это считается ключом к успеху.

"Политрулет": внефракционный Пай, "бездымные" старейшины и "ленинское" бревно
Крашевский: Трампу просто нужно было доказать оппонентам, что он способен на решительные шаги
Кармо Тюйр: США подтвердили свою роль мирового полицейского
ИДА-ВИРУМАА
Государство тоже не платит по счетам за свои квартиры в Кохтла-Ярве
Осиновский утвердил план развития Нарвской больницы
У жителей Силламяэ спросят согласие на объединение с Нарва-Йыэсуу и волостью Вайвара
В Нарве при пожаре погиб мужчина
В Нарве открывается выставка художницы Веры Станишевской
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Реакция эстонских политиков на удар США по Сирии: уместный и необходимый шаг
Обновлено: 21:17 
ФОТО и ВИДЕО: в Петербурге отметили 100-летие манифестации эстонцев в поддержку автономии
Обновлено: 17:57 
ФОТО: в Стокгольме вспоминают погибших в теракте
ЗА РУБЕЖОМ
На местных выборах в Финляндии победила Коалиционная партия
Десятки тысяч человек протестовали против закрытия университета Сороса в Будапеште
Генерал-майор ФСБ в запасе про борьбу с терроризмом: закручивание гаек ничего не дает
Жертвами взрывов в церквях Египта стали более 40 человек
Обновлено: 09.04
Шведские СМИ: теракт в Стокгольме совершил 39-летний Рахмат Акилов
В Осло обезврежено взрывное устройство, подозрения предъявлены гражданину РФ
Обновлено: 09.04
ЭСТОНИЯ
В марте вырос показатель зарегистрированной безработицы в Эстонии

Вследствие проходящей реформы трудоспособности показатель зарегистрированной безработицы в марте несколько вырос. В конце месяца было 32 431 зарегистрированных безработных или 5,1% трудоспособного населения от 16 лет до пенсионного возраста, в том числе 7814 человек с пониженной трудоспособностью, сообщила в понедельник пресс-служба Кассы по безработице.

В Лихулаской гимназии из-за инфекционной вспышки отменены уроки
"АК+": отечественную экономику могут спасти трудовые мигранты
Участники благотворительного забега поддержали юного дайвера с ограниченными возможностями
Христиане Эстонии празднуют Вербное воскресенье
EKRE: членство Эстонии в ЕС требует нового референдума
Арочный мост в Тарту с понедельника закроется на ремонт до осени
ЭКОНОМИКА
Экспорт из Эстонии вырос в феврале в годовом сравнении на 6%
Минфин: в ближайшие месяцы инфляция составит около 3%
07.04
Померанц хочет построить для министерства окружающей среды деревянный экодом за 29 млн евро
07.04
СМИ: Nordica закончила финансовый год с убытком 14,4 млн евро
07.04
В марте на рост цен в Эстонии больше всего повлияло подорожание топлива
07.04
На ярмарке труда в Йыгева предложат около 300 рабочих мест
06.04
Бизнесмены обеспокоены планами правительства ввести еще один акциз на упаковку
СПОРТ
Итоги ЧМ по фигурному катанию в объективе "АК+"
Балтийскую лигу по гандболу выиграл финский клуб
Сборная Эстонии по теннису выиграла у Монако со счетом 3:2
Отт Тянак занял 11-е место на этапе ЧМ по авторалли на Корсике
Юношеская сборная Эстонии выиграла у Литвы и заняла второе место в своей группе на ЧМ по хоккею
Британский пилот "Формулы-1" Хэмилтон выиграл Гран-при Китая
Эстонский тяжелоатлет Март Сейм завоевал малую серебряную медаль на ЧЕ
Эстонские теннисисты обеспечили досрочную победу сборной
"Левадия" и "Нымме Калью" сохраняют лидерство
КУЛЬТУРА
На кинофестивале в Хаапсалу покажут советские фильмы "Иди и смотри" и "Игла"
Пярнуский театр "Эндла" подготовил для зрителей спектакль о реалиях семейной жизни
В Нарве поговорили о культурной жизни Ида-Вирумаа
Riga Fashion Week: в коллекциях модельеров - прозрачные ткани, носки, широкие брюки в пол
Евровидение
Эстония выступит предпоследней во втором полуфинале "Евровидения 2017"
Европейский вещательный союз пригрозил Украине отстранением от "Евровидения"
Смотри и слушай песни участников "Евровидения 2017"!
РАЗНОЕ
Таллинн даст 195 000 евро на ремонт церкви в Нымме
ВИДЕО: неизвестный промчался на Ferrari по торговому центру в Москве
На линию Таллинн-Хельсинки вышел быстрый катамаран Viking Line FSTR
Telia и Tele2 компенсируют расходы на связь своим клиентам в Швеции
Заброшенную железную дорогу превратят в пешеходные тропы и велодорожки
ETV+ рекомендует
Радио 4
Последние новости
13:44
В марте вырос показатель зарегистрированной безработицы в Эстонии
13:38
Таллинн даст 195 000 евро на ремонт церкви в Нымме
13:18
"Тотальный диктант" в Таллинне побил все рекорды
13:13
Государство тоже не платит по счетам за свои квартиры в Кохтла-Ярве
13:09
В немецкой армии выросло число правых радикалов
12:41
Бывшие директора PERH свою вину не признают
12:37
В пасхальные выходные банки Эстонии не будут осуществлять зарубежные платежи
11:48
ФОТО: в понедельник президент Эстонии созвала совет по гособороне
11:27
Осиновский утвердил план развития Нарвской больницы
11:26
ФОТО: в выходные в Таллинне прошла выставка собак "Tallinna võitja 2017"
11:21
ВИДЕО: неизвестный промчался на Ferrari по торговому центру в Москве
10:17
Экспорт из Эстонии вырос в феврале в годовом сравнении на 6%
09:44
На местных выборах в Финляндии победила Коалиционная партия
09:04
В Лихулаской гимназии из-за инфекционной вспышки отменены уроки
Полезно знать
Топ читаемости
09.04
Шведские СМИ: теракт в Стокгольме совершил 39-летний Рахмат Акилов
09.04
Тоомас Луман: политики ведут государство к катастрофе
09.04
EKRE: членство Эстонии в ЕС требует нового референдума
09.04
У жителей Силламяэ спросят согласие на объединение с Нарва-Йыэсуу и волостью Вайвара
09.04
Жертвами взрывов в церквях Египта стали более 40 человек Обновлено
07:45
Обвиняемый в убийстве 14-летней нарвской школьницы Дарьи предстанет перед судом
08.04
ФОТО и ВИДЕО: шесть городов Эстонии написали "Тотальный диктант" Обновлено
09.04
В Осло обезврежено взрывное устройство, подозрения предъявлены гражданину РФ Обновлено
07:06
В Нарве в ДТП пострадали подростки, убегавшие от полиции на угнанном автомобиле
09.04
В Нарве при пожаре погиб мужчина
АКТУАЛЬНАЯ КАМЕРА
"Актуальная камера +" 09.04.2017 (20:00)

ПОГОДА
В понедельник во многих местах дождь, +6..+16
Эстония
"АК+": отечественную экономику могут спасти трудовые мигранты
Участники благотворительного забега поддержали юного дайвера с ограниченными возможностями
Христиане Эстонии празднуют Вербное воскресенье
Пярнуский театр "Эндла" подготовил для зрителей спектакль о реалиях семейной жизни
Врачи на конференции в Таллинне обсудили душевное здоровье медиков
Переезд пункта обмена шприцев: диалога жителей Копли со специалистами не получилось
За рубежом
Генерал-майор ФСБ в запасе про борьбу с терроризмом: закручивание гаек ничего не дает
Реакция эстонских политиков на удар США по Сирии: уместный и необходимый шаг
Обновлено: 07.04
В России проходят траурные акции в память о жертвах теракта в петербургском метро
ЕС ужесточает контроль на внешних границах Шенгенской зоны
В Госдуме России коммунисты угощали медом с пасеки Геннадия Зюганова
Шесть человек погибли в результате взрыва на заводе фейерверков в Португалии