Ресторан на Липовке в Нарве в этом году не откроется

В этом году ресторан в новом здании на Липовой ямке в Нарве так и не будет открыт, потому что очередной, уже третий по счету, конкурс провалился.

Совету фонда Narva Linna Arendus пришлось объявить конкурс неудавшимся из-за пропажи выигравшего его бизнесмена, сообщила в среду, 19 апреля, "Актуальная камера".

В начале февраля фонд объявил публичные торги на право найма помещений ресторана в пляжном здании на Липовке. Главным условием было открытие заведения к 1 июня 2017 года. На третьем по счету конкурсе победителем стал Илья Кургузов, который предложил 4550 евро, тогда как минимальная месячная плата, запрашивавшаяся городом, была 1650 евро (плюс НСО).

С предпринимателем велись долгие переговоры, и 30 марта ему был отправлен договор на подпись, однако бизнесмен пропал и связаться с ним по телефону не удавалось.

Несмотря на трудности со сдачей в аренду помещений ресторана, половина пляжного здания уже успешно функционирует. С 2017 года оно было передано муниципальному фонду Narva Linna Arendus для привлечения новых клиентов и партнеров. Здесь функционирует спортивный тренажерный зал, работает прокат велосипедов, готовится к открытию детская комната.

Собрание совета фонда состоится 28 апреля, где будет вынесено окончательное решение о судьбе ресторана.