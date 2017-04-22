ФОТО: в Нарва-Йыэсуу на "Хуторе рыбака" произошел пожар

Спасательный департамент получил в пятницу вечером в 21:44 сообщение о пожаре по адресу Калда, 32 в Нарва-Йыэсуу.

Когда спасатели прибыли на место, то выяснилось, что горят два рыбацких сарая. По утверждению представителей Спасательного департамента, люди в пожаре не пострадали.

Пожар произошел на территории "Хутора рыбака". По словам владельца хутора предпринимателя Сергея Гордеева, причиной пожара, вероятно, стало короткое замыкание.

"Да, было короткое замыкание. Ущерб есть, но ничего страшного не произошло", - сказал Гордеев ERR.