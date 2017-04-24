Юри Ратас одобрил действия полицейских, сбивших мотоциклиста для задержания

"Полицейские выполняют свою ежедневную работу в напряженной обстановке, зачастую рискуя во имя нашей безопасности своей жизнью и здоровьем. В опасных ситуациях полицейские должны быстро принимать решения, учитывая обстоятельства каждого случая и поддерживая безопасность людей", – написал Юри Ратас в соцсети, передает ERR Uudised.

Премьер-министр отметил, что в данном случае мотоциклист без водительских прав на большой скорости игнорировал знаки полиции остановиться, подвергая опасности себя, жизнь своей спутницы и других участников дорожного движения.

"Полиция должна была принять оперативное решение для того, чтобы покончить с опасной ситуацией, и им это удалось. Я приветствую решительное вмешательство полиции, которое уберегло от более тяжких последствий. За эту ситуацию и риск для своей жизни и невинных людей ответственность полностью несет мотоциклист, который должен сделать серьезные выводы", – написал Ратас.

Председатель правовой комиссии Рийгикогу Яанус Карилайд сказал, что полицейские, которые остановили мчавшегося мотоциклиста, заслуживают признания, а критика в их адрес совершенно непонятна.

Он отметил, что ему было удивительно и грустно слушать о правоте мотоциклиста, а также разговоры о полицейском государстве. "Наша главная проблема состоит в том, что люди перестали уважать полицейских и законы. Если после этого задержания кто-то поймет, что полицейские не гладят по голове нарушителей закона, то значит нам удастся предотвратить повторения подобного поступка. Полицейские ежедневно спасают наши жизни и приходят на помощь и за это мы должны сказать им спасибо", – сказал политик, добавив, что поступок мотоциклиста, значительно превысившего скорость и проигнорировавшего требования полиции, был очень опасным и ему нет оправдания. "Полиции сложно распознать мотивы водителя, который пытается сбежать от блюстителей порядка: может быть он убегает от грабителей или просто хочет покрасоваться перед другими пассажирами, превышая скорость", – добавил Карилайд.

Он добавил, что полицейские, находившиеся в фургоне, который таранил мотоцикл, заслуживают особой благодарности. "Это было смелое и самоотверженное решение. Полиции было бы проще не совершать этот маневр, отпустить преступника и не было бы никакого расследования и недовольства. Только вопросом времени оставалось бы, когда водитель без прав вновь решит поймать фортуну и рискнет жизнью других людей", – сказал Карилайд.

Вечером в пятницу, 21 апреля, полицейский автомобиль в районе Ласнамяэ сбил мотоцикл BMW, который пытался скрыться от погони. За рулем был 22-летний мужчина. Мотоциклист ездил по городу с превышением скорости, временами разгоняясь до 200 км/ч, и игнорировал требования сотрудников полиции остановиться. От Певческого поля нарушитель направился в сторону Телебашни. Полиция сбила мотоцикл, когда он притормозил перед круговым перекрестком Нарвского шоссе и улицы Вана-Куули. В результате мотоцикл упал на правый бок вместе с водителем и пассажиркой – 22-летней женщиной. Обоих доставили в Ида-Таллиннскую больницу для проверки состояния здоровья. Согласно данным Postimees, водителем мотоцикла был эстонец, а пассажирка – литовка.