В Йемене началась эпидемия холеры

В результате вспышки эпидемии холеры в Йемене за последние дни умерли несколько десятков человек, а дальнейшее распространение заболевания угрожает усугубить гуманитарную катастрофу в этой охваченной гражданской войной стране с практически разрушенной системой здравоохранения.

Глубокую обеспокоенность опасным распространением холеры в Йемене и гибелью десятков людей от этого инфекционного заболевания высказала Лига арабских государств (ЛАГ), сообщило во вторник агентство ТАСС.

В заявлении ЛАГ отмечается, что на фоне практически полного разрушения системы здравоохранения Йемен ожидает реальная гуманитарная катастрофа. Генсек организации Ахмед Абу аль-Гейт призвал международное сообщество незамедлительно оказать всю возможную помощь Йемену, а государства, которые заявляли о готовности выделить экстренную финансовую поддержку стране на прошедшей недавно в Женеве международной конференции, выполнить свои обязательства.

По последним данным представителей гуманитарных организаций, работающих в Йемене, в крупнейшем городе страны, Сане, и его окрестностях в настоящее время выявлено более 2000 случаев заболевания холерой. Более 30 человек скончались от этой болезни только за минувшие несколько дней.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года альянса, ведомого Саудовской Аравией. По данным ООН, в гуманитарной помощи нуждаются почти 19 млн человек, что составляет две трети населения Йемена, при этом 7,3 млн из них испытывают острую нехватку продовольствия.