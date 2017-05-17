Финляндия не пропустила бы через свою территорию войска НАТО, следующие в Эстонию

Министр обороны Финляндии Юсси Нийнистё дал скорее отрицательный ответ на вопрос о том, пропустила бы Финляндия через свою территорию войска НАТО, спешащие оказать военную помощь Эстонии.

"Финляндия готовится к обороне своей территории и не пропустит туда никого чужого. Оборонное решение Эстонии — НАТО. Членство в НАТО обеспечивает безопасность Эстонии. У Финляндии таких гарантий безопасности нет. Вообще в политике безопасности не стоит отвечать на вопросы "а что, если". В зависимости от ситуации Финляндия будет защищать свою территорию и выполнять обязанности члена Европейского союза", - сказал Нийнистё во вторник в интервью "Актуальной камере на эстонском языке".

Он также считает, что следует внести ясность в то, какую именно помощь обязаны оказывать друг другу члены ЕС в кризисной ситуации на основании Лиссабонского договора. "Следует обсудить, что означает это положение в Лиссабонском договоре. В странах Евросоюза его понимают по-разному. Финляндия понимает его так, что необходимо помочь другой стране ЕС, если она попала в кризисную ситуацию, и Финляндия исходит из того, что и другие страны ЕС помогут Финляндии. Но еще нужно определить, в чем именно заключается эта помощь. Хотя и военную помощь в этом контексте нельзя исключать", - сказал министр обороны Финляндии.

Финляндия не планирует вступать в НАТО, но не хочет полностью исключать такую возможность. Финляндия также приняла решение увеличить оборонные расходы. По словам Нийнистё, ситуация в сфере безопасности в регионе Балтийского моря изменилась в худшую сторону.

"События последних лет показали, что угроза войны не является больше невозможной и в нашем регионе", - сказал он.

Нийнистё находится в Эстонии в связи с международными военными учениями "Весенний шторм", на которые Финляндия впервые направила отдельное подразделение.