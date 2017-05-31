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Минюст предлагает аннулировать паспорта должников по алиментам ({{commentsTotal}})

Паспорт гражданина ЭР.
Паспорт гражданина ЭР. Автор: Scanpix/Postimees
Эстония
Эстония

Министерство юстиции направило на межведомственное согласование законопроект, ужесточающий санкции против должников по алиментам, которые злонамеренно не выполняют свои обязанности перед детьми.

Согласно законопроекту, суд получит право при необходимости аннулировать проездные документы должника, в том числе паспорт и служебное удостоверение моряка, а также запретить выдачу проездного документа.

Аннулирование ID-карты законопроект не предусматривает.

В настоящее время у должников по алиментам закон разрешает приостанавливать действие водительских прав, рыболовной карты, права на охоту и разрешения на оружие.

Как и в случае действующих в настоящее время ограничений, аннулирование проездного документа будет невозможным, если должник сможет доказать, что такой документ требуется ему для зарабатывания дохода или если его аннулирование было бы исключительно несправедливым в его отношении по какой-то иной причине.

Как показывает практика, должники по алиментам часто пытаются скрыть от судебного исполнителя свое имущество, такое как автомобиль, передавая его во избежание ареста третьим лицам и утверждая, что автомобиль пропал, был украден или продан. Законопроект предусматривает создание нового типа запретительной отметки в авторегистре и полиция начнет проверять наличие таких отметок в отношении задержанных или проезжающих мимо патруля автомобилей. При обнаружении автомобиля с запретительной отметкой, полиция будет иметь право изъять его у владельца и передать исполнителю.

Также неоднократно возникали ситуации, когда после начала исполнительного производства официальный доход должника заметно уменьшается, хотя он продолжает работать у того же работодателя.

Согласно законопроекту, при наличии подозрения, что должник получает часть дохода или весь доход "в конверте", у судебного исполнителя будет право оценить размер его фактического дохода и, при необходимости, арестовать деньги должника у работодателя. Такая возможность появится во всех исполнительных делах.

Кроме того, статус должника по алиментам начнут проверять лица, которые обязаны при выплате денег устанавливать личность их получателя, например, согласно Закону об азартных играх или Закону о борьбе с отмыванием денег.

Если выяснится, что речь идет о должнике по алиментам, то перед выплатой денег (например, при выигрыше в казино) будет ставиться в известность судебный исполнитель, который сможет арестовать деньги.

В Эстонии в настоящее время есть около 8900 родителей, которые не платят алименты даже после вынесения соответствующего судебного решения и начала исполнительного производства. Эта ситуация затрагивает более чем 11 000 детей. Общая сумма задолженности по алиментам составляет 52 млн евро.

Аналогичные предложения по ужесточению санкций против неплательщиков алиментов Министерство юстиции уже выдвигало в начале июня прошлого года.

Редактор: Андрей Крашевский

алименты


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