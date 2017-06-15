Путин ответил цитатой из Тараса Шевченко процитировавшему Лермонтова Порошенко

Президент России Владимир Путин при ответе на вопросы во время "Прямой линии" прокомментировал цитатой из украинского поэта Тараса Шевченко высказывание президента Украины Петра Порошенко, который ранее цитировал российского поэта Михаила Лермонтова в связи с получением Украиной безвизового режима с Европейским союзом.

Путину задали вопрос, не хочет ли он ответить президенту Украины Петру Порошенко на его речь после введения безвизового режима с Евросоюзом, когда украинский президент зачитал стихотворение М.Ю. Лермонтова "Прощай, немытая Россия…".

"Доборолась Украина до самого края, и хуже ляхов распинают ее собственные дети", - ответил на вопрос президент РФ, процитировав Тараса Шевченко. Он пожелал Украине, чтобы сложный период ее истории скорее закончился.

Путин также посоветовал Порошенко закрыть счета в офшорных зонах, прежде чем становиться европейцем.

При этом Путин похвалил Порошенко за знание русской классики, но посетовал, что тот цитировал Лермонтова не полностью.