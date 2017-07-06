В Нарве зарплаты педагогов в детских садах и школах по интересам повысят до 840 евро

Нарвская управа подготовила проект изменения зарплаты педагогов детских садов, школ по интересам, тренеров, логопедов, дефектологов и спецпедагогов. У всех будет одинаковая зарплата — 840 евро, если этот проект утвердят депутаты городского осбрания. Не будет разницы в зарплате между младшим и старшим педагогом, между педагогом с высшим и средним специальным образованием. Повышение зарплат предусмотрено для 356 ставок.

До сих пор зарплаты педагогов в детских садах Нарвы делились по категориям — младший педагог, педагог и старший педагог. Больше всех получал старший педагог — 840 евро. Кроме этого, зарплата зависела и от уровня образования — педагоги со среднеспециальным образованием, закончившие в свое время педагогические училища, получают сейчас на 6,5% меньше, чем их коллеги с высшим образованием.

По словам руководителя Отдела культуры нарвской горуправы Виктории Лутус, деление по категориям и квалификации педагогов останется, однако зарплата у всех будет одинаковой — 840 евро. "Это пока только проект, его еще должны обсудить комиссии городского собрания и утвердить депутаты на своем заседании. Решение необходимо принять к 20 августа, чтобы уведомить о нем министерство образования, которое выделяет на повышение зарплат большую часть денег".

Рост зарплат связан с решением правительства

Повышение зарплат связано с тем, что правительство в апреле решило выделить местным самоуправлениям дотацию на повышение с 1 сентября нынешнего года зарплат педагогов детских садов.

Для того, чтобы получить эту дотацию, пояснила Лутус, местные самоуправления должны добавить деньги из собственных бюджетов.

Государство выделяет пособие из расчета 85% от общей разницы между новым окладом в 840 евро и установленным в Нарве окладом учителя, соответствующего квалификационным требованиям, с высшим образованием, имеющим должностной разряд "педагог". Сейчас эта сумма составляет 715 евро. То есть государство добавит 106 евро плюс соцналог, а Нарва должна добавить 19 евро плюс соцналог, чтобы обеспечить 15%-е участие.

Однако около трети учителей Нарвы, согласно действующему порядку, имеют оклад меньше 715 евро. Чтобы обеспечить условие выделения государственной поддержки, необходимы дополнительные средства, покрывающие установленную разницу до 840 евро.

Государство готово дать Нарве 187 000 евро (85%) при условии, что город со своей стороны добавит 33 000 евро (15%) - это если повышать зарплату только тем, у кого есть высшее образование. Чтобы повысить зарплаты всем педагогам дошкольных учреждений и школ по интересам, Нарва, как подсчитали в отделе культуры, должна добавить 72 000 евро.

В общей сложности планируется повысить зарплаты для 356 ставок.

Однако повышение зарплат педагогам детских садов не остановится в 2017 году. В 2018 году государство хочет повысить их оклады до 893 евро, а в 2019 году - до 945 евро и до 1 050 евро для учителей, имеющих степень "магистр".

По данным Отдела культуры Нарвы в 2018-2019 годах государственное пособие составит 67%, участие города – 33% от общей суммы, необходимой для повышения зарплат.

Напомним, что последний раз зарплаты педагогов детских садов Нарвы выросли на 15%, а школ по интересам и тренеров в спортшколах - на 10% с 1 января 2017 года.