Пожар на строительном рынке в Подмосковье: пострадали два человека

В результате пожара на строительном рынке "Синдика" в Одинцовском районе Московской области пострадали два человека.

"В результате пожара один человек госпитализирован в НИИ им. Склифосовского. Еще одному пострадавшему помощь оказана амбулаторно", - сказали ТАСС в пресс-службе Минздрава Московской области.

Общая площадь пожара составляет 55 тыс. кв. метров, произошло обрушение кровли на площади 300 кв. метров и существует угроза дальнейшего обрушения.

Как передает корреспондент ТАСС, торговый центр горит почти по всей площади, а столб черного дыма заметен даже из центра. Ранее источник сообщил, что на парковке взорвались несколько машин.

По данным Главного управления Министерства по чрезычайным ситуациям по Московской области, пожар возник на складе на цокольном этаже торгового центра, оттуда огонь распространился на подземную парковку, в отдельных местах он охватил и кровлю.

На месте пожара работают почти 100 человек, задействованы три вертолета Ка-32, восемь звеньев газодымозащитной службы. Из здания эвакуированы 3000 человек.

"Синдика" - строительный торговый центр, расположенный на 65-м километре МКАД (внешняя сторона). Торговый центр занимает площадь в 150 тыс. кв. метров. В "Синдике" около 1000 магазинов. Имеется паркинг на 5200 машиномест.