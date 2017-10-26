Видеорегистратор запечатлел момент столкновения с машиной премьер-министра

Вечером в среду в Таллинне около Эстонского драматического театра в служебный автомобиль премьер-министра Юри Ратаса, ехавший с включенными проблесковыми маячками, сбоку въехал внедорожник Mercedes. Видеорегистратор машины сопровождения, двигавшейся сзади, запечатлел момент столкновения.

ДТП произошло в 16:55. Автомобиль Audi A8 с премьером двигался по Пярнускому шоссе в сторону развязки Виру, внедорожник ехал по улице Георга Отса и врезался в бок Audi.

В ДТП никто не пострадал, скорую помощь не вызывали. Полицейские доставили премьер-министра в Дом Стенбока на другом автомобиле.

"Хотя на автомобиле PPA были проблесковые маячки и была включена сирена, обязанность полиции – обеспечивать безопасность всех участников движения", – сказал пресс-секретарь.