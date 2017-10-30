Обещающей помочь избежать службы в армии фирме грозит штраф до 10 000 евро

Департамент оборонных ресурсов требует оштрафовать фирму ArmyLaw OÜ, которая в социальных сетях обещает помочь призывникам избежать службы в армии.

В своей жалобе, направленной в Департамент защиты прав потребителей, ведомство подчеркивает, что реклама фирмы ArmyLaw нарушает Закон о рекламе, призывает к противоправным действиям и оправдывает правонарушения.

В рамках кампании в Фейсбуке рекламируется деятельность, которая угрожает национальной безопасности, говорится в заявлении Департамента оборонных ресурсов.

Штраф юридическому лицу за подобное правонарушение может достигать 10 000 евро, но Департамент защиты прав потребителей решение по жалобе еще не вынес.

В начале октября о рекламе юридического бюро ArmyLaw, которое предлагает шанс на спасение от военкомата, рассказывала передача ETV+ "Инсайт". Представитель фирмы Андрей Вестеринен тогда уверял, что действует исключительно в рамках закона.