Нарвский музей ищет нового директора

Целевое учреждение Narva Muuseum SA наконец-то начало поиски нового директора. В июле нынешнего года члены совета не смогли договориться по этому вопросу. Весь 2017 год из-за денег продолжался конфликт между нынешним руководством музея и депутатами городского собрания Нарвы. В конфликт пришлось вмешаться министру культуры, который до сих пор продолжает напоминать городским властям, что необходимо заплатить деньги музею.

Министр культуры Индрек Саар в своем письме 15 ноября поблагодарил руководство Нарвы за то, что заседание совета целевого учреждения Narva Muuseum, состоявшееся 3 ноября, прошло в конструктивной атмосфере и было принято решение о конкурсе на место руководителя музея.

Однако в своем письме министр напомнил городским властям о взятых на себя обязательствах финансировать музей суммой не менее 429 тыс. евро в год. Из этой суммы город до сих пор не заплатил 70 000 евро, что негативно может сказаться на работе музея в декабре. Так же министр просит городские власти сообщить о своих планах по финансированию музея на 2018 год. Если город уменьшит финансирование, то уменьшит его и государство.

Напомним, в конце 2016 года, когда верстался бюджет Нарвы, депутаты прошлого городского собрания решили не давать часть денег музею, объяснив, что они сомневаются в целесообразности использования музеем бюджетных средств. Министр культуры Индрек Саар тогда сказал, что проблема, судя по информации СМИ, не в деньгах, а в общении руководителя музея (Андреса Тооде) с городом.

В итоге через год противостояния музея и города было принято решение выбрать нового директора. Однако нынешний директор музея Андрес Тооде, не смотря на тлеющий конфликт, будет участвовать в конкурсе.

По словам Тооде, проблема возникла в этом году. "Нам предъявляют претензии об использовании денег. Мы даем представителям города в совете целевого учреждения всю информацию, которую они запрашивают, однако это ничего не меняет. Поэтому возникает вопрос — дело в музее или в личности директора? Однако, если дело во мне, не понятно, что случилось именно сейчас, ведь я руковожу музеем больше 10 лет? Может быть проблема в том, что мы стали слишком самостоятельными?", - рассуждает Тооде.

По его оценке, для решения конфликта с городом есть два пути: город наконец-то поймет, что музей не вассал городских властей, он работает на благо всего города. Другой выход — смена директора. "Я не очень оптимистично оцениваю свои шансы, участвуя в конкурсе на место директора музея, однако я не буду отказываться от этого. Я не дам такой возможности им (городским властям)", - сказал Тооде.

Тооде, оценивая свою работу на посту руководителя музея, в первую очередь отметил, что за 10 лет музей стал зарабатывать в два раза больше. "Мы первый музей в Эстонии по величине прибыли. У нас самый эффективный коллектив". Так же он отметил, что в следующем году начнется реставрация восточного флигеля в замке, будут построены специальные лифты, чтобы в музей могли попасть инвалиды, а экспозиции в замке станут интерактивными и больше будут рассказывать о самом замке. В будущем Тооде хотел бы, чтобы Нарвский замок и кольцо бастионов были лучше связаны между собой и вписаны в жизненное пространство города.

Заявки от кандидатов на должность директора Нарвского музея принимаются до 4 декабря на адрес электронной почты вице-канцлера министерства культуры: tarvi.sits@kul.ee