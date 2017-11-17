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Жителей Ида-Вирумаа зазывают на работу в Таллинне вахтенным методом ({{commentsTotal}})

Ида-Вирумаа
Александр Красноумов
Ида-Вирумаа

Многие фирмы все активнее ищут сотрудников в регионах, предлагая им работу вахтенным методом в Таллинне.

Так, нарвское отделение Кассы по безработице организовало встречу жителей города с представителями сети магазинов Maxima, которая предлагает безработным поработать в столичных филиалах своей сети, сообщила в пятницу, 17 ноября, "Актуальная камера".

Люди, долгое время пытавшиеся найти работу в своем городе, с интересом отнеслись к предложению поработать вахтенным методом.

"Где я только не работал уже. В основном строительные фирмы, вот где я работал, везде просто-напросто кидают. Нет нормальных фирм. Вот придешь работать, месяц отработал, а где же зарплата? Начинают - завтра, завтра и так пошло. Я написал сейчас две должности - это зальный работник и грузчик, у них в магазин. Мне их условия подходят", - сказал безработный Алексей.

Претендентов получить работу в столичных магазинах привлекает официальное трудоустройство и более высокая зарплата. Немаловажным является и возможность карьерного роста по месту работы и курсы изучения эстонского языка.

"Это все намного лучше и интереснее, чем здесь у нас в Ида-Вирумаа. Перспектива есть, потому что здесь минимальная оплата и минимум очень низкий по сравнению с Таллинном. Так что есть заинтересованность, и у кого есть желание, то очень даже хорошо. И график работы такой, что четыре дня отработал и четыре дня дома", - объяснила свою заинтересованность безработная Татьяна.

На встречу пришли около сорока человек. В основном это клиенты Кассы по безработице, но есть и горожане, ищущие работу самостоятельно.

"Это не первая встреча. Такие встречи проходят у нас регулярно, примерно два раза в месяц. Популярность очень большая, клиенты заинтересованы в работе, как в Нарве, так и в Таллинне, интерес большой", - сказала сотрудница Кассы по безработице Юлия Смирнова.

Сеть магазинов Maxima - не единственная фирма, которая привлекает жителей Ида-Вирумаа к работе в своих столичных филиалах из-за возникшей в столице конкурентной борьбы за работников.

Редактор: Андрей Крашевский

maximaида-вирумаанаселение таллинна


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