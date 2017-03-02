Глава МВФ не видит необходимости списывать долги Греции

Кристин Лагард. Фото: AFP/Scanpix

В списании части долга Афин в данный момент нет необходимости, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард по окончании встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в Берлине.

Тем не менее, по словам Лагард, текущий долг будет реструктурирован, например, путем снижения процентных ставок или изменением сроков погашения кредитов, передает dw.com.

Глава МВФ в целом положительно оценивает деятельность греческого правительства, которое пытается выполнить требования международных кредиторов. "Мы сейчас настроены гораздо более оптимистично", – заявила Кристин Лагард в интервью немецкой медиакомпании ARD. В то же время она призвала Афины к дальнейшим реформам налоговой и пенсионной системы.

В настоящий момент МВФ не участвует в программе финансовой помощи Греции.

Правительство Германии заинтересовано в том, чтобы привлечь Международный валютный фонд к реализации новой программы кредитования Афин. Однако в этом вопросе существуют серьезные разногласия между МВФ и европейскими донорами. Фонд выступает за облегчение утвержденных в ЕС бюджетных показателей для Греции, а также за списание части долгов. Германия выступает против такого подхода.