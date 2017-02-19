За последний год туристический поток в Ида-Вирумаа вырос на 7,7%
Услугами предприятий по гостиничному размещению в Ида-Вируском уезде в 2016 году воспользовались 194 534 иностранных и внутренних туристов. В годовом сравнении выросло число как местных, так и иностранных туристов.
Такие данные корреспондент портала rus.err.ee получил в Департаменте статистики, где отметили, что по сравнению с 2015 годом общее число туристов выросло на 7,7% или на 13 989 человек.
Среди всех туристов в регионе в 2016 году большую часть или 126 489 человек составили внутренние туристы. По сравнению с 2015 годом их стало 3,8% больше.
Количество иностранных туристов выросло более стремительно - на 9870 человек или на 16,9%.
Среди иностранных туристов, останавливавшихся на ночлег в гостиницах Ида-Вирумаа, в 2016 году больше всего было россиян - 38 899 человек. При этом за год их стало на 5586 человек или на 16,7% больше.
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