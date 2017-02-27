logo
UUDISED
Kõik 24h uudised
Kultuur
AK
Eesti uudised
Sport
Värsked raadiouudised
Välisuudised
Meelelahutus
rus.err.ee
Majandus
Teadus
news.err.ee
Arvamus
Ilm
Viipekeelsed
TV
ETV
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Otse
Saated
Lastejaam
Järelvaatamine
Saatekava
ETV+
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
RAADIO
Vikerraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Muusika
POOD
Uudised
Kõik 24h uudised
Värsked raadiouudised
AK
Eesti uudised
Välisuudised
Majandus
Arvamus
Teadus
Kultuur
Meelelahutus
Sport
Ilm
rus.err.ee
news.err.ee
Viipekeelsed
ETV
Avaleht
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Avaleht
Lastejaam
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
ETV+
Главная страница
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
Vikerraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Esileht
Muusika
Pood

Исследование: треть иностранных инвесторов рассматривают Эстонию в качестве альтернативы Финляндии

Вид на деловой центр Таллинна Фото: Postimees/Scanpix
Cегодня 10:44
Рубрика: Экономика

По данным финского центра экономических исследований Etla, 30% иностранных инвесторов, планировавших в последние годы вложить средства в Финляндию, рассматривали Эстонию в качестве альтернативы для инвестиции.

Согласно проведенному исследованию, Эстония уверенно занимает лидирующие позиции как инвестиционная альтернатива Финляндии, пишет в понедельник издание Eesti Päevaleht.

За Эстонией следует Швеция (9%), Германия (7%) и США (6%).

Тем не менее, в половине случаев средства все же инвестируются в финские предприятия, но если решение принималось в пользу альтернативной инвестиции, то средства в основном вкладывались в Эстонию.

В исследовании также отмечается, что около 10% финских предприятий задумываются о переносе своей штаб-квартиры за границу, проявляя при этом наибольший интерес именно к Эстонии. Так, возможность переезда в Эстонию рассматривали 39% таких предприятий, в Швецию — 12% и в Германию — 6%. Чаще всего интерес к переносу штаб-квартиры проявляют строительные и транспортные фирмы.

Тем не менее, лишь 38% задумывающихся о переезде предприятий в конечном счете принимают такое решение, и большинство из них уже переместились в Эстонию или планируют это сделать в ближайшем будущем.

Андрей Крашевский
Редактор

Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}

Сообщение отправлено

Этот IP - адрес имеет ограниченный доступ

Там нет комментариев. Будьте первым!

Ответить на комментарий

+{{childComment.ReplyToName}}:
Ответить на комментарий
Ответить

Laadi juurde ({{take2}})
Комментирование разрешено только после регистрации!Olete sisseloginud kui {{userAlias}}
Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}
Autendi ja kommenteeri ID-kaardiga.
Оставить комментарий

Последние новости

Последние 24 часа

Актуальная камера

foto
Актуальная камера 18.02.2017 (20:00)

Погода

foto
В понедельник будет ветрено и дождливо

Новости Эстонии

foto
Нестор: есть три варианта решения проблемы президентского отпуска
 foto
Из-за закрытия дома призрения в Сымера работу потеряют более ста человек
 foto
Больничная касса не согласилась с предложением медиков о повышении зарплат и дала месяц для заключения коллективного договора
 foto
Канцлер права: дополнительное повышение акциза на алкоголь противоречит конституции
 foto
В 2016 году консулы Эстонии по всему миру пришли на помощь соотечественникам 1350 раз

Зарубежные новости

foto
Репортаж "АК+" из Дрездена: почему на востоке Германии растет поддержка партий националистического толка?
 foto
В Бельгии поезд сошел с рельсов: вышедший на пути человек погиб, пострадали 27 пассажиров
 foto
Волохонская: Германия больше не хочет слушать сухую риторику Меркель