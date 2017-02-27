Исследование: треть иностранных инвесторов рассматривают Эстонию в качестве альтернативы Финляндии

Вид на деловой центр Таллинна Фото: Postimees/Scanpix

По данным финского центра экономических исследований Etla, 30% иностранных инвесторов, планировавших в последние годы вложить средства в Финляндию, рассматривали Эстонию в качестве альтернативы для инвестиции.

Согласно проведенному исследованию, Эстония уверенно занимает лидирующие позиции как инвестиционная альтернатива Финляндии, пишет в понедельник издание Eesti Päevaleht.

За Эстонией следует Швеция (9%), Германия (7%) и США (6%).

Тем не менее, в половине случаев средства все же инвестируются в финские предприятия, но если решение принималось в пользу альтернативной инвестиции, то средства в основном вкладывались в Эстонию.

В исследовании также отмечается, что около 10% финских предприятий задумываются о переносе своей штаб-квартиры за границу, проявляя при этом наибольший интерес именно к Эстонии. Так, возможность переезда в Эстонию рассматривали 39% таких предприятий, в Швецию — 12% и в Германию — 6%. Чаще всего интерес к переносу штаб-квартиры проявляют строительные и транспортные фирмы.

Тем не менее, лишь 38% задумывающихся о переезде предприятий в конечном счете принимают такое решение, и большинство из них уже переместились в Эстонию или планируют это сделать в ближайшем будущем.