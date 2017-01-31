Латвия одобрила договор о строительстве Rail Baltica

Rail Baltica. Фото: ERR

Кабинет министров Латвии во вторник одобрил законопроект о межправительственном договоре Латвии, Литвы и Эстонии, предусматривающем прокладку железнодорожной магистрали Rail Baltica.

Одобренный во вторник, 24 января, правительством Латвии договор называет развитие железнодорожной инфраструктуры публичного пользования Rail Baltica общей целью стран Балтии.

Договор закрепляет используемое определение железной дороги Rail Baltica, статус предприятия RB Rail как координатора проекта и маршрут Rail Baltica в странах Балтии.

Договор также подтверждает решимость стран Балтии реализовать проект до 2025 года, чтобы в 2026 году начать эксплуатацию магистрали.

Межправительственное соглашение планируется подписать 31 января на встрече премьер-министров стран Балтии в Таллинне с последующей ратификацией в парламентах, но окончательной уверенности в утверждении этого документа до сих пор нет.

Как сообщила накануне "Актуальная камера", Литва все еще ждет результатов анализа окупаемости проекта, а в экономической комиссии Рийгикогу при обсуждении проекта проявились разногласия, хотя большинство членов комиссии поддерживают подписание соглашения.

"Премьер-министры [стран Балтии] должны решить, намерены ли они дождаться анализа [окупаемости проекта]. Если подписи будут поставлены, то договор поступит в парламент на ратификацию. Но парламент не станет принимать окончательное решение прежде, чем будет готов экономический анализ", – предупредил председатель экономической комиссии Рийгикогу Айвар Кокк (IRL).

На данный момент общая стоимость проекта составляет 5 млрд евро, эстонская доля в нем – 1,3 млрд.