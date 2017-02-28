Работодатели критикуют запланированные изменения в законе об акцизе на упаковку

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По оценке работодателей, из-за вяло поступающего в бюджет акциза на упаковку не стоит увеличивать нагрузку еще больше — вместо этого предприятия нужно больше информировать и контролировать.

Недавно министерство финансов направило на согласование разработку новой версии закона об акцизах на упаковку. К акцизу, зависящему от повторного использования упаковки, планируется добавить акциз, который взимается независимо от того, используется упаковка вторично или нет, пишет портал uudised.err.ee.

Эстонский центральный союз работодателей сообщил минфину, что не согласен с добавлением фиксированного компонента, поскольку это непропорционально и не способствует достижению целей налогообложения упаковки. Цель разработки новой версии акцизного закона — снижение количества упаковки на рынке, повышение степени доверия к данным регистра упаковки, а также увеличение доходов госбюджета.

Однако работодатели находят, что одна из причин низкого поступления акцизов в бюджет заключается в том, что большая часть упаковки остается незадекларированной. Это подтверждает факт, что из 200 000 предприятий упаковку декларируют только 4000, а количество упаковочных отходов превышает данные регистра упаковки на 30%.

"Уклонения от уплаты налогов можно избежать более строгим надзором за исполнением закона, а также лучшим информированием предприятий, чего, по мнению работодателей, на сегодняшний день фактически нет", - написали члены союза.

Работодатели заявляют, что фиксированный (фискальный) компонент приведет к тому, что деятельность производителей и торговцев станет более дорогостоящей, что в свою очередь увеличит масштабы незадекларированной упаковки.

"В таком случае не будет достигнута ни одна из поставленных целей, поскольку из-за уклонения от уплаты налогов объем уплаченных акцизов не увеличится так, как это прогнозируется. Поэтому для снижения количества упаковки, увеличения дохода от акцизов и создания более адекватного регистра упаковки в первую очередь необходимо усилить контроль и улучшить информированность", - посоветовали работодатели.

"Если снижение количества упаковки и защита окружающей среды больше не актуальны, то совершенно непонятно, зачем все усложнять и разрабатывать столь неэффективный налог", - добавили члены союза работодателей.