logo
UUDISED
Kõik 24h uudised
Kultuur
AK
Eesti uudised
Sport
Värsked raadiouudised
Välisuudised
Meelelahutus
rus.err.ee
Majandus
Teadus
news.err.ee
Arvamus
Ilm
Viipekeelsed
TV
ETV
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Otse
Saated
Lastejaam
Järelvaatamine
Saatekava
ETV+
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
RAADIO
Vikerraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Muusika
POOD
Uudised
Kõik 24h uudised
Värsked raadiouudised
AK
Eesti uudised
Välisuudised
Majandus
Arvamus
Teadus
Kultuur
Meelelahutus
Sport
Ilm
rus.err.ee
news.err.ee
Viipekeelsed
ETV
Avaleht
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Avaleht
Lastejaam
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
ETV+
Главная страница
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
Vikerraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Esileht
Muusika
Pood

Работодатели критикуют запланированные изменения в законе об акцизе на упаковку

Фото: Postimees/Scanpix
Cегодня 13:08
Рубрика: Экономика

По оценке работодателей, из-за вяло поступающего в бюджет акциза на упаковку не стоит увеличивать нагрузку еще больше — вместо этого предприятия нужно больше информировать и контролировать.

Недавно министерство финансов направило на согласование разработку новой версии закона об акцизах на упаковку. К акцизу, зависящему от повторного использования упаковки, планируется добавить акциз, который взимается независимо от того, используется упаковка вторично или нет, пишет портал uudised.err.ee.

Эстонский центральный союз работодателей сообщил минфину, что не согласен с добавлением фиксированного компонента, поскольку это непропорционально и не способствует достижению целей налогообложения упаковки. Цель разработки новой версии акцизного закона — снижение количества упаковки на рынке, повышение степени доверия к данным регистра упаковки, а также увеличение доходов госбюджета.

Однако работодатели находят, что одна из причин низкого поступления акцизов в бюджет заключается в том, что большая часть упаковки остается незадекларированной. Это подтверждает факт, что из 200 000 предприятий упаковку декларируют только 4000, а количество упаковочных отходов превышает данные регистра упаковки на 30%.

"Уклонения от уплаты налогов можно избежать более строгим надзором за исполнением закона, а также лучшим информированием предприятий, чего, по мнению работодателей, на сегодняшний день фактически нет", - написали члены союза.

Работодатели заявляют, что фиксированный (фискальный) компонент приведет к тому, что деятельность производителей и торговцев станет более дорогостоящей, что в свою очередь увеличит масштабы незадекларированной упаковки.

"В таком случае не будет достигнута ни одна из поставленных целей, поскольку из-за уклонения от уплаты налогов объем уплаченных акцизов не увеличится так, как это прогнозируется. Поэтому для снижения количества упаковки, увеличения дохода от акцизов и создания более адекватного регистра упаковки в первую очередь необходимо усилить контроль и улучшить информированность", - посоветовали работодатели.

"Если снижение количества упаковки и защита окружающей среды больше не актуальны, то совершенно непонятно, зачем все усложнять и разрабатывать столь неэффективный налог", - добавили члены союза работодателей.

Дина Малова
Редактор

Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}

Сообщение отправлено

Этот IP - адрес имеет ограниченный доступ

Там нет комментариев. Будьте первым!

Ответить на комментарий

+{{childComment.ReplyToName}}:
Ответить на комментарий
Ответить

Laadi juurde ({{take2}})
Комментирование разрешено только после регистрации!Olete sisseloginud kui {{userAlias}}
Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}
Autendi ja kommenteeri ID-kaardiga.
Оставить комментарий

Последние новости

Последние 24 часа

Актуальная камера

foto
Актуальная камера 20.02.2017 (20:00)

Погода

foto
Во вторник похолодает, 0..-5

Новости Эстонии

foto
Строительство нового спортхолла в Пярну вызвало волну недовольства среди местных жителей
 foto
Яна Тоом: решение о выдвижении моей кандидатуры в Нарве или Таллинне примет правление партии
 foto
Таллиннский университет готов обучать специалистов для преподавания в детсадах эстонского языка как иностранного
 foto
Торговля людьми оказалась актуальной проблемой для Эстонии
 foto
Работающие в Великобритании граждане Эстонии могут не опасаться высылки из-за брексита

Зарубежные новости

foto
Репортаж "АК+" из Дрездена: почему на востоке Германии растет поддержка партий националистического толка?
 foto
В Бельгии поезд сошел с рельсов: вышедший на пути человек погиб, пострадали 27 пассажиров
 foto
Волохонская: Германия больше не хочет слушать сухую риторику Меркель