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Ансип добился результата: Еврокомиссия отменила геоблокировку для фильмов и музыки в ЕС

Андрус Ансип. Фото: Сийм Лыви, ERR
Cегодня 12:08
Рубрика: Экономика

Европейская комиссия приняла решение отменить ограничения на прослушивание музыки и просмотр видео между странами-членами ЕС. Еврокомиссар Андрус Ансип занялся этим вопросом еще в декабре 2015 года.

Решение может вступить в силу с 2018 года, сообщил в среду, 8 февраля, новостной портал ERR.

В настоящее время в Евросоюзе действуют региональные ограничения, из-за которых к бесплатному контенту в одной из стран-членов сообщества может отсутствовать доступ в другой стране ЕС. Ограничения распространяются на транслируемые в интернете фильмы, спортивные соревнования, электронные книги, видеоигры и музыку.

По итогам переговоров между Европарламентом, государствами-членами ЕС и Еврокомиссией во вторник вечером было достигнуто соглашение об отмене этих ограничений. Это стало первым конкретным решением по реформе прав на электронный контент в ЕС в рамках стратегии единого цифрового рынка, реализацией которой занимается еврокомиссар Андрус Ансип.

Ансип приветствовал это решение, достигнутое всего через неделю после соглашения об отмене роуминга в Евросоюзе.

"Сегодняшнее решение принесет прямую пользу европейцам. Люди, которые в своей стране купили право на просмотр любимых телесериалов, музыки и спортивных событий, в дальнейшем смогут получать от них удовольствие и во время поездок в другие европейские страны. Это новый важный шаг по разрушению стен [на пути] к единому европейскому цифровому рынку", - прокомментировал Ансип.

По его словам, в будущем следует стремиться к соглашению по авторским правам и авторскому контенту для обеспечения его трансграничной доступности в ЕС.

Согласованный во вторник текст должен получить формальное одобрение Совета ЕС и Европарламента, после чего правила вступят в силу с января 2018 года на всей территории сообщества с девятимесячным переходным периодом.

Ансип внес предложение отменить ограничения на трансграничный доступ к цифровому контенту внутри ЕС в декабре 2015 года.

Андрей Крашевский
Редактор

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