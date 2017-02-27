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Alexela не получила из ЕС финансирования для терминала СПГ в Палдиски

Alexela. Фото: Postimees/Scanpix
Cегодня 14:55
Источник: BNS
Рубрика: Экономика

Фирма Alexela не получила в прошлогоднем туре приема ходатайств финансирование для проекта строительства терминала сжиженного природного газа (СПГ) в Палдиски стоимостью 344 млн евро, но планирует продолжить строительство и при необходимости привлечь дополнительный частный капитал.

Из ЕС поступило сообщение, что терминал СПГ в Палдиски, который планирует построить Alexela, не получит финансирование. Alexela ходатайствовала о предоставлении проекту терминала СПГ в Палдиски стоимостью около 344 млн евро финансирования из фонда ЕС "Слияние Европы" в размере до 39 процентов, сообщила фирма.

По сообщению Alexela, решение ссылается на Клайпедский плавучий терминал, в нем отмечается, что в рамках прошлогоднего раунда финансирования не будут выделены средства на региональный терминал СПГ в Финляндии и Балтии.

По словам члена правления Alexela Марти Хяэля, сообщение из ЕС было предсказуемым в контексте последних выступлений премьер-министра Литвы. "Мы разрабатываем палдиский проект в соответствии с согласованными правительствами региона Балтийского моря правилами игры BEMIP, в рамках которых было выбрано место для регионального терминала и были достигнуты соглашения между правительствами Эстонии и Финляндии по Balticconnector и терминалу СПГ в Палдиски", - сказал он.

По его словам, независимое решение Литвы временно арендовать терминал СПГ вне соглашений BEMIP повлияло на решения ЕС. "Ясно, что в такой ситуации и частный капитал станет осторожнее, если на региональном рынке не все будут следовать согласованным правилам игры и государство может в любой момент заняться на деньги налогоплательщика заняться искажением рынка", - сказал Хяэль.

В то же время, по его словам, высокопоставленные чиновники Еврокомиссии еще на проходивших на прошлой неделе в связи с палдиским проектом встречах выражали поддержку проекту.

"Сейчас в Балтии работает только Клайпедский плавучий терминал, договор об аренде которого действует до 2024 года, к тому времени должен быть готов региональный СПГ-терминал. Палдиский терминал СПГ, который развивает Alexela, является с экономической и логистической точки зрения лучшим вариантом для Финляндии и Балтийских стран", - сказал Хяэль.

По его словам, Alexela продолжит развивать проект терминала СПГ. "Если решение ЕС — часть нового подхода, согласно которому строительство терминалов СПГ в регионе не должно получать государственную помощь, мы ждем также прекращения социализации расходов на Клайпеду в Литве. В этом свете мы сможем продолжить работу над своим проектом, вовлекая для строительства терминала частный капитал", - сказал Хяэл.

Alexela подала ЕС ходатайство в октябре 2015 года. Общий объем ходатайства составлял 344 млн евро, около 10 млн евро Alexela на тот момент уже инвестировала в проект.

Alexela работает над проектом терминала СПГ в Палдиски с 2007 года. На данный момент завершилась подготовка к проекту — в том числе утверждена планировка терминала, прошла оценка экологического воздействия и завершились инженерно-технические проектировочные работы для проведения международного строительного тендера.

Проект включает создание условий для приема и разгрузки океанских судов, строительство хранилища сжиженного природного газа в объеме 160 000 кубометров, которое в будущем может быть при необходимости увеличено до 320 000 кубометров, устройства для регазификации СПГ и передачи по Balticconnector в сети Финляндии, Эстонии и Латвии, а также создание возможности погрузки СПГ на суда меньшего объема, автотранспорт и железнодорожный транспорт.

Виктор Сольц
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