Институт конъюнктуры: 20% жителей Эстонии закупают алкоголь и другие товары в Латвии

Приграничная торговля алкоголем и "алкогольный туризм" стремительно набирают обороты. Фото: Postimees/Scanpix

Это означает, что в дальнейшем размер недополученных в бюджет акцизов, который уже достиг 10 млн евро, будет увеличиваться, предостерегла глава Института конъюктуры Марье Йозинг в интервью радионовостям ERR.

Таким образом, хотя эта проблема еще не стала масштабной, ее уже нельзя отрицать. Исследование также показало, что чем ближе к границе с Латвией живут люди, тем чаще они пользуются возможностью сэкономить деньги на разнице в ценах.

"Если эти товары все-таки потребляются, покупаются, а акциз идет в бюджет соседнего государства, то никакой стране это не нравится. Это и Финляндии годами не нравится. Но более серьезная проблема в том, что если мы посмотрим будущие намерения по повышению акцизов, то есть причина полагать, что эта приграничная торговля никуда не денется, она остается и показывает тенденцию к росту", - сказала Йозинг.

"Так что когда мы через год проведем аналогичное исследование, то нам придется говорить уже о более крупных цифрах. Если в прошлом году мы недополучили 10 миллионов [евро] акциза, то ведь десять миллионов — сумма не маленькая, и если в следующем году она еще увеличится, то совсем незначащей я бы эту проблему не назвала", - добавила она.

Повышение акцизов на алкоголь в Эстонии также неизбежно приведет к снижению покупок со стороны финских туристов. Кроме того, в Финляндии планируют разрешить продажу крепкого пива в супермаркетах, что приведет к снижению цен на слабоалкогольное пиво.

"В Финляндии в расчетах пока не учтено повышение акциза в Эстонии. Честно говоря, они в конце прошлого года не хотели верить, когда услышали, на сколько процентов повысят акциз. Мне очень много звонили из Финляндии, конечно, очень радовались, словно им кто-то сделал рождественский подарок. Это, несомненно, означает, что интерес к покупке алкоголя в Эстонии снизится. Будут меньше покупать в Эстонии и больше в Финляндии, это хорошо для финского бюджета", - сказала Йозинг.