На шоссе Таллинн-Нарва автомобиль сбил лося, водитель доставлен в больницу
В субботу вечером в Ляэне-Вирумаа, Вийтна произошло тяжелое ДТП, в результате которого машина сбила бежавшего через дорогу лося. Скорая помощь доставила водителя в больницу.
ДТП произошло на 76 километре шоссе Таллинн-Нарва в 19.30. По словам пресс-секретаря Идаской префектуры, в столкнувшейся с лосем машине были четыре человека — мужчина, женщина и два ребенка, сообщает Postimees.
На место прибыли три машины скорой помощи, полицейские и спасатели. Скорая помощь отвезла главу семейства, который был за рулем, в больницу. Женщину и детей медики осмотрели на месте и отпустили домой. Лось умер.
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