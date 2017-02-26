На шоссе Таллинн-Нарва автомобиль сбил лося, водитель доставлен в больницу

В субботу вечером в Ляэне-Вирумаа, Вийтна произошло тяжелое ДТП, в результате которого машина сбила бежавшего через дорогу лося. Скорая помощь доставила водителя в больницу.

ДТП произошло на 76 километре шоссе Таллинн-Нарва в 19.30. По словам пресс-секретаря Идаской префектуры, в столкнувшейся с лосем машине были четыре человека — мужчина, женщина и два ребенка, сообщает Postimees.

На место прибыли три машины скорой помощи, полицейские и спасатели. Скорая помощь отвезла главу семейства, который был за рулем, в больницу. Женщину и детей медики осмотрели на месте и отпустили домой. Лось умер.