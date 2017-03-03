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Сегодня Эстония отмечает 99-ю годовщину своей независимости

Флаг Эстонской Республики. Фото: Урмас Луйк/Pärnu Postimees/Scanpix
Cегодня 07:08
Рубрика: Эстония

24 февраля Эстония отмечает День независимости. 99 лет назад в Таллинне был опубликован манифест, который провозгласил независимую демократическую Эстонскую Республику.

По традиции в этот день на всех жилых и офисных зданиях к 8 утра вывешиваются государственные флаги, которые вечером опускаются на закате солнца. Если флаг не опускать, то его необходимо подсветить с наступлением темноты.

Основные праздничные мероприятия в этом году пройдут в Таллинне:

В 7:30 утра в Губернаторском саду у подножия башни "Длинный Герман" начнется праздничная церемония подъема флага. С речами к собравшимся обратятся спикер Рийгикогу Эйки Нестор.В церемонии примут участие коллектив Общества мужской песни Эстонии и духовой оркестр Департамента полиции и погранохраны.

В 9:00 утра начнется церемония возложения венков к подножию Монумента победы в Освободительной войне на площади Вабадузе.

В 10:00 утра в таллиннском Домском соборе начнется богослужение, проведет которое архиепископ Эстонской евангелическо-лютеранской церкви Урмас Вийльма.

Ровно в полдень на столичной площади Вабадузе начнется парад Сил обороны, в котором примут участие более тысячи военнослужащих и более ста единиц техники. Парад примет президент Эстонии Керсти Кальюлайд, командовать им будет генерал Рихо Террас. Если погода будет благоприятной и небо – чистым, над площадью Вабадузе пролетят истребители НАТО. По завершении парада на площади состоится демонстрация военной техники.

В 18:00 в театре "Эстония" начнется праздничный прием президента Керсти Кальюлайд и ее супруга Георгия-Рене Максимовского. В этом году приглашения были разосланы 500 гостям – государственным и общественным деятелям, а также ключевым фигурам в сфере культуры и бизнеса. Гостей ждут вместе со спутниками.

Каналы ERR – телевидение, радио и новостные порталы – будут вести прямые трансляции с этих мероприятий. Портал rus.err.ee показывать трансляции, организованные телеканалом ETV+, которые будут снабжены комментарием на русском языке от журналистов телеканала.

Видеозаписи трансляций, фотогалереи и праздничные речи главных лиц государства позднее появятся на нашем портале.

Подробное расписание трансляций на RUS.ERR.EE:

07:30 – Церемония подъема государственного флага на башне "Длинный Герман". Приветственные слова произнесут репортер ETV+ Дмитрий Кукушкин и ведущая телеканала ETV Анна Гавронски, за кадром прямую трансляцию комментирует Дмитрий Пастухов.

08:55 – Возложение венков к подножию Монумента победы в Освободительной войне. Прямую трансляцию комментируют ведущий ETV+ Артур Тюленев и историк Игорь Копытин.

11:55 – Парад Сил обороны на площади Вабадузе в Таллинне. Прямую трансляцию комментируют ведущий ETV+ Артур Тюленев и историк Игорь Копытин.

17:55 – Праздничный концерт в театре "Эстония". Традиционная речь президента ЭР.

19:10 – Торжественный прием президента Эстонии Керсти Кальюлайд. На связи из Концертного зала "Эстония" со студией ETV+ будут ведущие Анна Сапроненко и Николай Лощин.

Более подробно с программой ETV+ на 24 февраля можно ознакомиться здесь.

"Радио 4" подготовил специальную программу, в рамках которой пройдет прямая трансляция военного парада и торжественной речи президента ЭР. Кроме того, будут подробно говорить о прошлом, настоящем и будущем Сил обороны Эстонии, подготовке программы празднования 100-летия республики и гражданской активности. Праздничную программу "Радио 4" вы найдете на сайте радиостанции.

С программой мероприятий в Нарве можно ознакомиться здесь.

Ирина Киреева
Редактор

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